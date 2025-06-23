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川普突襲伊朗！俄警告「潘朵拉盒子已打開」　普丁火速會伊朗外長

▲▼衛星影像可以清楚比照美軍空襲轟炸伊朗福爾多核設施後的差異。左拍攝於6月20日、右拍攝於6月22日，（圖／路透）

▲衛星影像可以清楚比照美軍空襲轟炸伊朗福爾多核設施後的差異。左拍攝於6月20日、右拍攝於6月22日，（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日宣稱，美軍出動匿蹤轟炸機成功「奪下德黑蘭手中炸彈」，突襲伊朗三處核設施。對此，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）於安理會警告，美方的行動打開了「潘朵拉的盒子」，恐將全球安全推向邊緣，並引發新一波災難。

綜合外媒報導，俄羅斯強調曾提出和平斡旋方案，卻遭美方漠視，並批評川普政府無意透過外交解決伊朗核問題。涅班濟亞嚴正警告，「若不停止升級，中東恐陷入無法預測的全面衝突，甚至引發核災難。」

▲▼俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）。（圖／路透）

▲俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）。（圖／路透）

俄前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦在社群平台發文，直言美軍行動與預期背道而馳，「伊朗的濃縮作業與核武進程將不會停止，政權甚至更為穩固」，文章瀏覽數突破300萬。

在德黑蘭遭轟炸後，川普與英國首相施凱爾舉行危機會談，並在 Truth Social 發文高調呼籲推翻伊朗政權，雖仍保留對話可能性，呼籲伊朗最高領袖重返談判桌，但語氣強硬，引發國際憂慮。英國與其他美國盟邦擔心，伊朗可能對西方展開報復性恐怖攻擊，專家更警告「恐怖主義的新時代」恐已開啟。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

與此同時，普丁周一在莫斯科會晤伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），嚴詞譴責美方「無端侵略」，並指美國此舉受以色列煽動。普丁強調俄伊關係深厚，堅定支持伊朗人民，並透露已與多國領袖通話磋商情勢。阿拉格齊則對俄羅斯的立場表達感謝，稱俄方「站在歷史正確的一邊」，並讚揚雙方戰略合作日益密切。

長期以來，俄羅斯即在伊朗核發展中扮演重要角色，不僅參與布什爾核電廠建設，亦有大量俄國技術人員駐守當地。儘管美方意圖削弱伊朗核能力，不過俄方態度顯示，兩國關係將持續深化，面對升高的戰爭風險，國際社會正密切關注美俄伊三方下一步行動，擔憂全球再度步入動盪深淵。

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