台灣男子詐騙數百萬　加州機場落網

▲詐騙車手提款示意圖。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌在美國密西西比州利用「高壓金融詐騙」手法，專盯老人帳戶掏空數百萬美元，最終在洛杉磯國際機場被捕。由於加州「庇護政策」一度讓地方警察不願配合，賴佳差點趁機溜走，所幸聯邦與地方協調後才順利逮人。

賴佳目前面臨四項重罪，包括共謀詐欺、詐騙得利、洗錢及電信詐欺。他被指控帶領犯罪集團，主要目標就是密西西比州的高齡居民，利用各種高壓話術取得銀行帳號，被害人損失慘重。目前他已被羈押在德索托郡（DeSoto）監獄。

逮捕過程並不順利。根據德索托郡地方檢察官巴頓（Matthew Barton）的說法，當時由於加州屬於「庇護州」，加州的執法單位一開始拒絕執行密西西比州的逮捕令，也不願配合美國海關與邊境保護局，導致賴佳差點逃脫。最終在國土安全調查局（HSI）與地方檢察官合作下，才把他帶到洛杉磯國際機場，由機場警方根據起訴書正式逮捕。

巴頓特別提醒，這起案件凸顯出「庇護政策」可能讓危險罪犯藏身。他呼籲民眾，特別是老人及家屬，平時要留意陌生來電或網路訊息，不要輕易相信緊急金錢要求，以免成為金融詐騙受害者。