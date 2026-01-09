　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣男子詐騙數百萬　加州機場落網

▲▼澳洲一名菲律賓移民不慎陷入電子郵件詐騙陷阱。（示意圖／CFP）

▲詐騙車手提款示意圖。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌在美國密西西比州利用「高壓金融詐騙」手法，專盯老人帳戶掏空數百萬美元，最終在洛杉磯國際機場被捕。由於加州「庇護政策」一度讓地方警察不願配合，賴佳差點趁機溜走，所幸聯邦與地方協調後才順利逮人。

賴佳目前面臨四項重罪，包括共謀詐欺、詐騙得利、洗錢及電信詐欺。他被指控帶領犯罪集團，主要目標就是密西西比州的高齡居民，利用各種高壓話術取得銀行帳號，被害人損失慘重。目前他已被羈押在德索托郡（DeSoto）監獄。

逮捕過程並不順利。根據德索托郡地方檢察官巴頓（Matthew Barton）的說法，當時由於加州屬於「庇護州」，加州的執法單位一開始拒絕執行密西西比州的逮捕令，也不願配合美國海關與邊境保護局，導致賴佳差點逃脫。最終在國土安全調查局（HSI）與地方檢察官合作下，才把他帶到洛杉磯國際機場，由機場警方根據起訴書正式逮捕。

巴頓特別提醒，這起案件凸顯出「庇護政策」可能讓危險罪犯藏身。他呼籲民眾，特別是老人及家屬，平時要留意陌生來電或網路訊息，不要輕易相信緊急金錢要求，以免成為金融詐騙受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度
曾來台助宏國象奪冠　68歲NBA傳奇老將辭世
美股分歧！道瓊開低走高270點　台積電ADR跌0.21％
快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

美股分歧！道瓊開低走高270點　台積電ADR跌0.21％

以色列再襲加薩至少7死　控哈瑪斯違反停火

台灣男子詐騙數百萬　加州機場落網

快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

金正恩42歲生日！北韓官媒噤聲　專家：疑擔心生母神祕背景曝光

濟州航空179死空難周年　超級電腦模擬：少了「那道牆」全員生還

澳洲熱浪多地飆破40°C！　專家警告恐爆「災難性野火」

跨年夜惡火奪40命！　瑞士酒吧老闆爆丟下客人「抱收銀機逃命」

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

美股分歧！道瓊開低走高270點　台積電ADR跌0.21％

以色列再襲加薩至少7死　控哈瑪斯違反停火

台灣男子詐騙數百萬　加州機場落網

快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

金正恩42歲生日！北韓官媒噤聲　專家：疑擔心生母神祕背景曝光

濟州航空179死空難周年　超級電腦模擬：少了「那道牆」全員生還

澳洲熱浪多地飆破40°C！　專家警告恐爆「災難性野火」

跨年夜惡火奪40命！　瑞士酒吧老闆爆丟下客人「抱收銀機逃命」

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

台股擬延長交易、交割改T+1　券商3原因反對延長交易

大谷翔平怎麼用最關鍵？專家解析WBC角色與日本連霸挑戰

鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

F-16飛官失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

討論度高開架彩妝一次整理！媚比琳嘟嘟小粉管、Love Liner抗暈眼線必買

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

國際熱門新聞

即／參議院投票　限制川普對委內瑞拉再動武

她從1500元翻身「創業年收近3億」

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

美股分歧道瓊開低走高　台積電ADR跌0.21％

美軍入侵直接開火　丹麥「冷戰軍規」曝光

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

台灣男子詐騙數百萬　加州機場落網

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

跨年夜惡火40死　酒吧老闆「抱收銀機逃命」

男求愛被拒「綁架她女兒」餵鱷魚　恐判死刑

以色列再襲加薩至少7死　控哈瑪斯違反停火

濟航空難179死　實驗：少了水泥牆全員生還

金正恩42歲生日　北韓官媒集體噤聲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

全台最大「我家牛排」插旗高雄

吃軟不吃硬的三大星座！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面