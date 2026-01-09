每人普發315萬元　川普考慮說服格陵蘭人「加入美國」！

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府內部近日評估，考慮向格陵蘭居民發放每人1萬至10萬美元（約新台幣31萬至315萬元）的一次性補助金，作為說服其脫離丹麥、轉而與美國建立更緊密關係，甚至加入美國的誘因之一。此一高額金錢方案被視為華府「取得格陵蘭」多項構想中的核心選項，引發丹麥與歐洲各國高度關切。

根據《路透社》獨家報導，4名熟悉白宮內部討論的消息人士透露，美國官員近期曾多次討論，是否透過直接金錢補貼方式，影響格陵蘭民意走向。消息指出，相關金額範圍落在每人1萬至10萬美元之間，但實際發放方式、時程及附帶條件，仍未定案。

格陵蘭是丹麥的海外自治領土，人口約5.7萬人。報導指出，直接向居民付款，被部分白宮官員視為解釋美國如何「買下」格陵蘭的一種可能做法，儘管丹麥政府與格陵蘭自治政府一再強調，格陵蘭並非可交易標的。

消息人士表示，金錢補助僅是白宮討論的多項方案之一，其他選項還包括透過外交手段深化影響力，甚至不排除軍事介入。不過，部分官員也憂心，將地緣政治目標簡化為金錢交易，恐被外界視為過於功利，甚至貶抑長期討論自身獨立與經濟自主的格陵蘭人民。

在川普近日再度公開表示，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」後，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）隨即在社群平台發文反擊，直言「夠了就是夠了」，強調拒絕任何併吞幻想。丹麥與多個歐洲國家也對相關言論表達不滿，強調美國與丹麥同為北約盟國，雙方受共同防衛承諾約束。

▲儘管人口僅5.7萬，但幅員遼闊的格陵蘭卻擁有相當重要的地理戰略位置。（圖／達志影像／美聯社）

法國、德國、英國、義大利、西班牙、波蘭與丹麥日前發表聯合聲明指出，關於格陵蘭的未來與對外關係，僅能由格陵蘭與丹麥自行決定。白宮則回應，川普與國安團隊確實正在評估各種可能性，美國國務卿盧比歐也預計與丹麥官員會面，討論格陵蘭相關議題。

報導指出，川普長期主張，美國必須掌握格陵蘭，理由包括該地蘊藏的戰略礦產資源，以及其在北極地區的關鍵地緣位置。熟悉內情者透露，白宮近來重新加快相關討論節奏，並開始認真評估高額補助方案；若最終以每人10萬美元計算，整體支出將接近60億美元。

此外，白宮內部也討論，是否以「自由聯合協定」（COFA）作為替代選項。該模式過去僅適用於少數太平洋島國，通常由美國提供防務與部分公共服務，換取軍事與經貿上的高度合作。不過，分析指出，若要推動此方案，格陵蘭勢必得先與丹麥分離。

據悉，儘管多項民調顯示，格陵蘭人普遍支持未來走向獨立，但對於失去丹麥經濟支持的疑慮，使當地政界遲未推動獨立公投。相關調查也顯示，多數格陵蘭民眾即便支持脫離丹麥，仍不希望成為美國的一部分。