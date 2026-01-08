單親帶孩、窮到睡車上！　她從1500元翻轉人生「創業年收飆近3億」

▲Gia Huynh一度窮到只剩50美元，如今翻身成為知名企業家。（圖／翻攝silkygem.com、IG@piecesbygia）



記者吳美依／綜合報導

來自越南的Gia Huynh懷抱美國夢移民佛州，口袋只剩下50美元（約當時新台幣1570元），卻因經濟壓力與感情受挫失去一切，一度淪落到無家可歸、帶孩子睡車上的低潮，卻憑藉自己的不懈努力一舉翻身，創立糖果品牌Silky Gem，年營收衝破900萬美元（約新台幣2.8億元）。

童年貧困遭霸凌

Gia Huynh在胡志明市長大，是4個兄弟姊妹之中的老么，由於家境貧困，父母幾乎總是忙於生計，經常把孩子交給鄰居照顧，「我的童年很艱辛，我成為家暴與性騷擾的受害者，這些基本上就是我最初的童年記憶。」在學校，她經常因為膚色被同學嘲笑和霸凌，不僅因此輟學，也備受心理創傷。

追美國夢卻流落街頭



2016年，Gia Huynh與丈夫移民美國，在美甲店一周工作7天、每天14小時，卻仍難以維持生計，隔年便因經濟困難與爭執不斷而離婚。接下來，她結識了前男友，並於2019年產下一子，卻又遭受家暴，被迫帶著5周大的寶寶離開，只能窩在車上過夜，「我無家可歸，懷裡還抱著一個嬰兒，我一無所有。」

隨後，Gia Huynh決定搬至馬里蘭州，改在姊姊的美甲店工作，但因為新冠疫情爆發、收入微薄，還必須每天跟兒子分開超過10小時。

童年糖果成轉機



2021年底，Gia Huynh在社群媒體看見水晶糖果影片，想起童年與祖母製作的越南傳統點心「mứt rau câu」，並且萌生創業靈感。她向母親獲得食譜後，花費500美元（約新台幣1.5萬元）購買設備與食材，每晚在美甲店下班、兒子入睡後，從午夜實驗到凌晨3、4點。

2022年初，Gia Huynh的水晶糖果在Etsy平台開賣，前3個月收入僅600至1000美元（約新台幣1.9萬至3萬元），同年3月靠著網紅貼文單日進帳3000美元（約新台幣9.5萬元），接下來營業額急速攀升。開業9個月內，其營收已突破180萬美元（約新台幣5684萬元），2024年更達900萬美元。

隨著生意蒸蒸日上，如今Gia Huynh聘僱雙親協助營運，「我這輩子一直覺得自己一文不值、毫無用處，沒有任何技能，也沒受過足以勝任這些事的教育。我以前總是把我的自信心、教育程度及一切歸咎於他人。我這輩子都在扮演受害者的角色。但那並非事實。只要你下定決心，就一定能做到。」