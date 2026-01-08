研究曝：「瘦瘦針」停藥後每月復胖0.8kg　2年內打回原形

▲ 研究發現，患者停藥後體回升速度是停止節食的4倍。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《英國醫學期刊》（BMJ）最新研究顯示，患者停用減肥藥物後，體重會快速反彈，平均在1.7年內回復至治療前水準，其中使用俗稱「瘦瘦針」的胰妥讚及猛健樂等新型藥物者，每月體重回升幅度更達0.8公斤。

綜合《路透》等外媒，研究團隊分析37份研究中9341名肥胖患者數據，他們使用18種不同減肥藥，發現停藥後患者平均每月增重0.4公斤，估計約1.7年後就會恢復治療前的體重；且對血壓、膽固醇等心臟健康風險的效果平均在停藥後1.4年內恢復治療前水準。

約半數患者使用GLP-1類藥物，其中1776人使用較新、效果更佳的司美格魯肽（Semaglutide），丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）以 Ozempic（胰妥讚）及Wegovy（週纖達）名稱銷售，以及美國藥廠禮來（Eli Lilly）以Mounjaro（猛健樂）及Zepbound名稱銷售的替爾泊肽（Tirzepatide）。

研究顯示，使用司美格魯肽及替澤帕肽的患者停藥後體重回升速度較其他藥物更快，平均每月回彈約0.8公斤。不過牛津大學資深研究員科托基迪斯（Dimitrios Koutoukidis）說明，由於使用這2種藥物的患者初期減掉的體重更多，恢復治療前體重的時間約為1.5年。

英國近200萬成年人去年曾使用減肥針劑，大多為自費治療，每月費用高達300英鎊（約新台幣1.3萬）。研究顯示，約半數使用者會在一年內因副作用或費用考量停止治療。牛津大學飲食與人口健康專家潔布（Susan Jebb）表示，「大多數肥胖患者因遺傳及代謝因素，可能需要某種形式的終身支持治療。」

研究也發現，停藥後體重反彈速度是停止節食的4倍，科學家推測是因停用強效藥物後，驅動肥胖的生物機制突然重新啟動所致。研究團隊強調，這些藥物並非萬靈丹，使用期間雖極為有效，但一旦停藥就會快速復胖。