川普會面英特爾陳立武：我們達成一項偉大的交易

▲英特爾（Intel）執行長陳立武。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在Truth Social上分享，英特爾（Intel）剛剛在美國本土研發並生產了首款次2奈米處理器，這項創舉不僅突顯美國高科技產業的實力，也為美國經濟帶來巨大新突破。川普強調，這次與英特爾執行長陳立武的會談，展現出政府與企業合作推動晶片製造回流，已經開始收穫豐碩成果。

當地時間8日下午，川普（Donald Trump）於Truth Social平台上發文，透露他剛參加了一場意義重大的會議，會中與英特爾執行長陳立武深入交流。這次會談的焦點，是英特爾最新推出的次2奈米中央處理器，而這顆晶片的設計、製造和封裝，全程都在美國本土完成。

川普在貼文中提到，美國政府現在是英特爾的重要股東，並藉由這層關係，在短短四個月內，為國家帶進了數百億美元的收益。他用「很棒的交易」來形容這次合作，不只是對美國有利，對英特爾未來發展同樣具正面影響。

川普最後強調，這一系列成果展現了美國將最先進的半導體生產帶回本土的堅定決心，並且這個願景已經逐步實現。他呼籲大眾持續關注美國在高科技產業上的新進展，並對未來充滿信心。