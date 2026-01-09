華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

▲稀土。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

《華爾街日報》引述知情人士報導，隨著中日關係因台灣議題持續緊張，北京已暫停對日本稀土出口許可的審查程序，衝擊範圍擴及民間產業，引發日本企業對供應鏈穩定的憂慮。這次行動被外界視為中國再次將稀有礦產作為經濟施壓手段。

中國擴大稀土出口限制 日方產業受衝擊

根據《華爾街日報》引述多位熟悉中國政府決策的消息來源指出，北京最近已經停止對日本企業申請出口稀土許可的審查。這項措施不只針對與軍事產業有關的公司，還涵蓋到日本的其他產業領域。知情人士透露，這波管制行動與日本首相高市早苗針對台灣的發言有關，中方將稀土再次作為對日施壓的工具。

中國商務部於6日宣布，將加強對軍民兩用物品出口日本的管制。對此，日本外務省已與中方展開交涉，但中國商務部強調，純民用需求不會受到影響。不過，有中國稀土出口企業透露，相關公告一出，對日出口的重稀土及相關磁鐵數量立刻縮減，且價格也隨之上漲。

貿易摩擦升溫 全球供應鏈連動

一名知情中國政府政策的消息人士表示，針對日本的稀土出口許可審查已經全面暫停，影響範圍涵蓋所有需要稀土的日本行業，並非僅限於軍事用途。這項舉措讓日本產業界感到憂心，擔心供應鏈會再度受到波及。

回顧過去，2010年中國曾因釣魚台撞船事件對日本祭出稀土出口限制。儘管日本後續積極尋求供應多元化，仍有六成稀土需依賴中國進口。這次北京的新措施，再度引起日本產業界警覺。