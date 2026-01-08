　
國際

美軍入侵直接開火！　丹麥塵封70年「冷戰軍規」曝光

▲▼丹麥士兵站在斯考斯楚普空軍基地（Skalstrup air base）的 NASAMS 防空系統發射器旁。（圖／路透）

▲丹麥士兵站在斯考斯楚普空軍基地（Skalstrup air base）的NASAMS防空系統發射器旁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）併吞格陵蘭（Greenland）的野心引發國際震盪，甚至表態不排除動用武力。丹麥國防部近日證實，軍方內部一條源自1952年的冷戰軍規至今「依然有效」，該規定明確要求丹麥士兵若遭遇入侵，必須「先開火，後發問」，不需等待上級指令即可立即反擊。

冷戰軍規塵封70年　丹麥證實：遭入侵立即反擊

根據丹麥《貝林時報》報導，丹麥國防部7日證實，軍方確實存在一條1952年的交戰規則。該規範明訂，一旦領土遭遇入侵，受攻擊的部隊必須「立即」投入戰鬥，不需要等待或尋求命令。

法條中甚至細化規定，即便現場指揮官當時還不知道國家是否已經宣戰、或是否進入戰爭狀態，只要遭受攻擊，就必須立刻反擊。丹麥國防部對此強調，這項關於國家受襲時的軍事防禦預防命令，至今「仍具備法律效力」。

川普放話「武力併吞」　北約盟友變敵人

川普近期多次重申併吞格陵蘭的意圖，並將這座島嶼視為美國國家安全的關鍵，甚至表態「武力也是選項之一」。此番言論不僅震驚了堅持「格陵蘭不賣」的丹麥政府，也讓北約各國陷入恐慌。

專家指出，格陵蘭主權爭議已讓北約陷入空前危機。如果身為北約領袖的美國真的對同為成員國的丹麥領土發動攻擊，恐怕將標誌著這個軍事聯盟的終結。

法國前總理德維勒班（Dominique de Villepin）對此嚴厲警告，一旦美軍入侵，美國在歐洲盟友眼中將從競爭者直接轉變為「敵人」。

美方內部釋放矛盾訊號　歐洲緊急商討對策

面對美軍可能入侵的威脅，歐洲各國正展開緊急協商。法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）表示，歐洲會與合作夥伴採取共同行動。德國政府消息人士也透露，正與丹麥密切合作商討後續步驟。

儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾向法國及美國政界保證「入侵並非目前採取的方式」，目標仍是買下該島；但川普的新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）卻公開唱反調，直言軍事行動「始終是一個選項」。

《華盛頓郵報》更指出，美國官員在與歐洲同行交流時，語氣已明顯轉變，越來越多討論將接管格陵蘭視為一種「具體」的可能性。

川普3招得手格陵蘭　專家：再等1000年

川普3招得手格陵蘭　專家：再等1000年

美國總統川普重申有意取得格陵蘭，甚至暗示必要時不排除動武，引發當地民眾強烈反彈。BBC整理出華府可能採取的3大手段，但也引述專家說法指出，川普想要拿下這座世上最大島嶼，恐怕還要再等1000年。

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

男老師靠「Siri神推薦」　挖到2.09克拉鑽石

男老師靠「Siri神推薦」　挖到2.09克拉鑽石

即時翻譯原音重現川普演說呻吟聲

即時翻譯原音重現川普演說呻吟聲

美眾院議長：川普國情咨文演說2/24登場

美眾院議長：川普國情咨文演說2/24登場

關鍵字：

川普丹麥格陵蘭北約歐盟軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

