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國際火線／從歐洲撤軍，川普要拉攏普丁一起抗中？

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普（右）與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

外媒日前報導，美國五角大廈(國防部)有高階官員正在考慮要從東歐撤出最多一萬名美軍。此一消息在歐洲引起極大震撼，擔憂俄羅斯從此「一路向西」更是肆無忌憚。

俄烏戰爭爆發後，前總統拜登在跟烏克蘭接壤的東歐國家如波蘭、羅馬尼亞部署了兩萬名美軍，以防禦俄羅斯的入侵。如今這支軍隊半數可能被撤走。

▲▼俄烏戰爭、烏克蘭利維夫、轟炸，俄羅斯空襲。（圖／路透社）

▲ 俄烏戰爭的戰火迄今仍未消停。（圖／路透）

川普在第一任時就曾經表達過對負擔駐歐軍費過高的不滿，甚至有過退出北約的想法。如今從從東歐撤軍之事被提出，一葉知秋，當然會讓整個歐洲大地震。

想當初，北約的成立就是為了對抗以蘇聯為首等東歐國家組成的「華沙公約組織」。後來蘇聯、「華沙公約組織」先後瓦解。照理說北約已無存在的必要。然而在美國推動下，北約卻繼續大幅東擴，劍指俄羅斯，直至兵臨城下，引爆了俄烏戰爭。

▲▼2014年9月，北約士兵在德國參加「Saber Junction」演習，由美國陸軍歐洲司令部主導、美國歐洲司令部指揮的多國多兵種聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）。

▲ 2014年9月，北約士兵在德國參加演習的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

然而當今的美國總統川普跟俄羅斯總統普丁惺惺相惜(另有一說，川普有把柄被普丁握在手裡)，他對抗俄興趣缺缺。先從東歐撤軍，顯然是向俄示好。當中最首要目的，是讓普丁同意停火，結束俄烏戰爭。接下來川普會不會從全歐洲撤軍，那更是一個悠關全球戰略部署的重大問題。

這個做法的目的，當然是為了把更多兵力移到亞洲。若真如此，那表示美國霸權已顯露疲態。需知道，在地緣戰略上俄羅斯並未直接威脅美國。美軍駐歐是協助歐洲抗俄，是軍事前進的部署。但若把這些軍隊移到太泙洋，那便是後退的防衛部署，戰略意義完全不一樣。

▲▼準備開往俄羅斯東方演習地點的中國軍隊。（圖／CFP）

▲ 中國軍隊正準備開往俄羅斯東方進行軍事演習。（圖／CFP）

儘管習近平曾說：「太平洋夠大，容得下中、美兩個大國。」但從歐巴馬、拜登到川普都並不這樣想。美國要的是完全掌控太平洋！原因是「臥榻之側，豈容他人鼾睡」？

接下來的思維就很有意思了。川普有意讓普丁在獲得重大利益下結束俄烏戰爭，是否有意藉此拉攏普丁，共同抗中？另一個讓人好奇的問題是：普丁是否會同意跟川普聯手，一起對抗中國？

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲ 美國國防部長赫格塞斯放話，歐洲人在防衛上要自求多福。（圖／路透）

回到美軍從全歐洲撤出的問題。目前駐歐洲美軍人數約11.6萬人。川普若退出北約，即意味著極可能從歐洲全面撤軍。美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)2月時在北約總部(布魯塞爾)演講時曾放話說：「戰略現實十分嚴峻，美國已無法把關注焦點主要放在歐洲安全上。」

然而川普要實現上述做法並不容易。因為美國早期的移民，大部分都是從歐洲來的。所謂血濃於水，大部分美國人恐怕不會認同川普的做法。所以，從另一個角度思考，川普的構想極可能只是要嚇唬歐洲盟友，目的是要求對方為歐洲防衛承擔更多責任：包括提高國防預算、購買更多的美國武器等。換言之，問題還是在錢。

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