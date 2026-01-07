李在明試辦中國免簽　2團客「元旦入境」秒失聯

▲南韓仁川機場。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

南韓法務部6日證實，有兩名中國籍遊客在元旦當天經仁川港入境後，隨即與旅行社失去聯繫、下落不明。由於南韓李在明政府自去年9月起才剛開啟免簽試辦，此舉引發保守派強烈反對，如今再度傳出失聯事件，恐讓政策爭議再度升溫。

趁元旦假期入境 團客「一下船就人間蒸發」

根據《韓聯社》報導，仁川出入國·外國人廳指出，這兩名中國籍遊客是在1月1日當天，搭乘客輪從中國青島出發，抵達仁川港國際客運中心。兩人是利用去年9月啟動的「中國團體遊客免簽試辦制度」入境，原定於1月3日隨團離境，不料卻在入境後迅速失蹤。

負責接待的旅行社導遊在發現兩人未按行程出現且聯絡不上後，隨即意識到情況不對，向出入境管理部門通報舉報。

尚未列「非法居留」 出入境部門全力追蹤

南韓出入境管理單位表示，根據目前的免簽試辦規定，中國團客最長可在南韓境內停留15天。雖然這兩名遊客未按照原定的3日離境，但因尚未超過15天的法定停留期限，技術上目前還無法直接歸類為「非法居留者」。

然而，由於兩人處於失聯狀態，且有刻意規避旅行社管理的嫌疑，當局不敢掉以輕心，目前已出動相關部門追蹤兩人的下落，以防堵潛在的「非法跳機工作」行為。

李在明試辦免簽惹議 保守派曾集會抗議

這項引發爭議的免簽政策，是南韓李在明政府為了振興旅遊觀光，於去年9月29日起針對中國團體遊客推出的試辦計畫，預計將實施至今年6月30日。

事實上，該政策自推行之初就面臨極大阻力。在試辦首日，南韓保守派團體便在首爾汝矣島舉行大規模集會，抗議政府對中開放免簽，擔憂將導致非法移工氾濫及治安問題。如今元旦首日便傳出失聯事件，也讓外界質疑該政策的邊境管制是否存在漏洞。