國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明試辦中國免簽　2團客「元旦入境」秒失聯

▲▼ 今年8月15日的南韓仁川機場。（圖／CFP）

▲南韓仁川機場。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

南韓法務部6日證實，有兩名中國籍遊客在元旦當天經仁川港入境後，隨即與旅行社失去聯繫、下落不明。由於南韓李在明政府自去年9月起才剛開啟免簽試辦，此舉引發保守派強烈反對，如今再度傳出失聯事件，恐讓政策爭議再度升溫。

趁元旦假期入境　團客「一下船就人間蒸發」

根據《韓聯社》報導，仁川出入國·外國人廳指出，這兩名中國籍遊客是在1月1日當天，搭乘客輪從中國青島出發，抵達仁川港國際客運中心。兩人是利用去年9月啟動的「中國團體遊客免簽試辦制度」入境，原定於1月3日隨團離境，不料卻在入境後迅速失蹤。

負責接待的旅行社導遊在發現兩人未按行程出現且聯絡不上後，隨即意識到情況不對，向出入境管理部門通報舉報。

尚未列「非法居留」　出入境部門全力追蹤

南韓出入境管理單位表示，根據目前的免簽試辦規定，中國團客最長可在南韓境內停留15天。雖然這兩名遊客未按照原定的3日離境，但因尚未超過15天的法定停留期限，技術上目前還無法直接歸類為「非法居留者」。

然而，由於兩人處於失聯狀態，且有刻意規避旅行社管理的嫌疑，當局不敢掉以輕心，目前已出動相關部門追蹤兩人的下落，以防堵潛在的「非法跳機工作」行為。

李在明試辦免簽惹議　保守派曾集會抗議

這項引發爭議的免簽政策，是南韓李在明政府為了振興旅遊觀光，於去年9月29日起針對中國團體遊客推出的試辦計畫，預計將實施至今年6月30日。

事實上，該政策自推行之初就面臨極大阻力。在試辦首日，南韓保守派團體便在首爾汝矣島舉行大規模集會，抗議政府對中開放免簽，擔憂將導致非法移工氾濫及治安問題。如今元旦首日便傳出失聯事件，也讓外界質疑該政策的邊境管制是否存在漏洞。

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主
F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

南韓中國免簽李在明日韓要聞

