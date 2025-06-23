伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

▲普丁與伊朗外長會晤。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日與俄羅斯總統普丁會面，據信他帶著伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的信，要把這封信轉交給普丁。據信哈米尼在信中尋求普丁給予更多援助。

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President Vladimir Putin begins his meeting with Iranian Foreign Minister Araghchi amid unprecedented escalation.



Russia affirms its support for the Iranian people and condemns the strikes against Iran as unjustified aggression.



The situation after this meeting… pic.twitter.com/dNs8rBCtUl — RussiaNews (@mog_russEN) June 23, 2025

路透、天空新聞等報導，普丁在克里姆林宮與阿拉奇會面，並在會談開始時對著阿拉奇表示，俄羅斯願意為伊朗人民提供協助，稱對伊朗的侵略毫無根據且無正當理由。阿拉奇感謝俄羅斯譴責針對伊朗的行動，表示俄羅斯站在歷史的正確一方。

???????????? UNPROVOKED AGGRESSION AGAINST IRAN HAS NO JUSTIFICATION - President Putin during talks with ????????FM Araghchi https://t.co/4XjEGawV42 pic.twitter.com/kClKfjksag — Sputnik (@SputnikInt) June 23, 2025

不過在會談開始之前，消息人士透露，阿拉奇帶著哈米尼的信來到俄羅斯，並在信中提及伊朗希望普丁能採取更多行動支持其對抗以色列和美國。不過消息人士並未詳細說明伊朗需要哪方面的援助。

美軍周末對伊朗3座核設施發動空襲，這是1979年伊朗革命以來，美國對伊朗採取的最大規模軍事行動。