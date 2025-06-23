白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

▲美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）重申，美國確信伊朗核設施已被徹底摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

儘管伊朗官媒聲稱，美國空襲的3處核設施並未遭到重大打擊，物資早已轉移。不過，白宮23日重申美國總統川普的說法，確信伊朗核設施「已被徹底摧毀」。

白宮新聞秘書卡洛琳．萊維特（Karoline Leavitt）23日在美國廣播公司（ABC）節目上表示，「正如總統在周六晚間向全國發表的講話中所說，我們確信伊朗的核設施已被徹底摧毀，我們高度確信，襲擊發生的地方就是伊朗濃縮鈾的儲存地。」

萊維特強調，如果總統對攻擊結果沒有信心，就不會下令發動攻擊。

▲美國打擊伊朗福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像。（圖／路透）

目前國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Grossi）無法確認伊朗近乎武器級的核原料狀況如何，因此敦促各界允許檢查人員安全返回伊朗「評估狀況」。

格羅西22日接受CNN訪問時表示，伊朗儲存了約400公斤（880磅）濃縮度為60％的鈾，距離製造核武所需的90％濃縮度已相差無幾。

對此，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則表示，對襲擊影響的評估仍在進行中，現在評論伊朗是否仍保留一些核能力「還為時過早」。