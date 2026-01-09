　
國際

不甩國際法！　川普大談習近平：他不敢在我任內「攻擊台灣」

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲川普認為，習近平不敢在他擔任美國總統任內「出手攻擊台灣」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒《紐約時報》專訪美國總統川普，內容聚焦其對委內瑞拉、格陵蘭與哥倫比亞的強硬立場。川普直言，在他任內，中國國家主席習近平「不敢攻擊台灣」，強調美國可能在未來數年內直接管理委內瑞拉、開採石油資源。他坦承，自己不受任何國際法律、規範、制衡或權力分立的限制，唯一的界線是「自己的道德判斷」。

《紐約時報》指出，這場歷時近兩小時的專訪相當罕見且內容廣泛。訪談期間，川普不僅接聽了哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的長時間電話，還與記者一同觀看一段涉及美國移民及海關執法局（ICE）開槍擊斃明尼蘇達州37歲女子的影片，並帶領記者參觀白宮官邸。

在國際議題上，川普大談其對委內瑞拉的後續安排。他表示，美國預期將在未來數年內管理委內瑞拉，並從該國龐大的石油儲備中獲利。他聲稱，目前由親美勢力主導、與遭逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛結盟的臨時政府，正配合美方需求行事。

川普透露，「我們會以非常有利可圖的方式重建委內瑞拉，使用並取得石油，同時壓低油價，也把資金提供給他們急需的地方。」

在格陵蘭議題，川普再度展現其擴張思維。他直言，僅依據1951年條約重啟美國在格陵蘭的軍事基地並不足夠。川普認為，「所有權非常重要」，因為真正的掌控感與戰略優勢，無法僅靠租賃或條約取得。當被問及取得格陵蘭與維繫北約何者更重要時，川普坦承，未來「可能必須做出選擇」。

至於在中國與台灣問題，川普則顯得相當自信。他認為，自己的強硬作風足以形成嚇阻效果，並直言習近平在他擔任美國總統期間內「不敢對台灣動手」，但不排除在未來其他總統任內會出現變數。

此外，川普在訪談中也毫不掩飾其對國際秩序的看法。他直言，二戰後建立的國際規範與制度，對美國而言是「不必要的負擔」，並坦承自己行使權力時，不受國際法、國際規範或制度性制衡的約束。這種以國力與利益為優先的世界觀，被《紐約時報》形容為川普至今最直接、也最赤裸的表述。


不甩國際法！　川普大談習近平：他不敢在我任內「攻擊台灣」

美國總統川普政府內部近日評估，考慮向格陵蘭居民發放每人1萬至10萬美元（約新台幣30萬至300萬元）的一次性補助金，作為說服其脫離丹麥、轉而與美國建立更緊密關係，甚至加入美國的誘因之一。

