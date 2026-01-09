伊朗大斷網！示威擴散31省血腥鎮壓45死　川普再警告：將狠狠打擊

▲伊朗示威已延燒12天，擴散至全境31個省份，傳造成45人死亡，有超過2000人被抓 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗民眾不滿經濟狀況所發起的全國性示威愈演愈烈，且8日晚間出現全國大斷網，這場示威已延燒12天，擴散至全境31個省份，有超過2000人被抓，政府面臨的壓力不斷增加。根據人權組織統計，安全部隊暴力鎮壓已導致至少45人喪生，其中包括8名孩童。

示威潮擴散31省 全國大斷網

衛報等報導，示威行動8日蔓延至伊朗全境31省，首都德黑蘭及多座大城有大批民眾湧上街頭示威，包括北部大不里士（Tabriz）、東部聖城麥什赫德（Mashhad）、歷史名城伊斯法罕（Isfahan）等。在庫德族政治團體的號召下，多個省份的商店關門響應大罷工。

有抗議民眾高呼「獨裁者去死」等反政府口號，車輛鳴笛聲援。南部法爾斯省甚至有示威者拉倒前革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）的雕像，群眾看著這尊「國家英雄」雕像倒下時，現場爆發熱烈歡呼。

人權組織宣稱，當局朝示威者開槍，造成多人受傷，還有人眼睛中彈。在此之際，伊朗各地出現網路中斷現象。根據網路觀察組織NetBlocks報告，在全國大斷網發生之前，西部城市克爾曼沙（Kermanshah）已率先出現網路中斷。

伊朗武力清場 45死、數百傷、2000人被抓

伊朗媒體與官方聲明宣稱，示威活動至少造成21人死亡，其中包括安全部隊人員。但挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，伊朗安全部隊至少殺害45名示威者，死者包括8歲孩童，且光是7日就有13人遇害，是自抗議爆發以來最血腥的一天。

IHR主任阿米瑞－莫加達姆透露，估受傷人數達數百人，超過2000 人被捕。儘管總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）對外聲稱應保持克制，強調應避免任何暴力或強迫行為，但當局仍被控突襲醫院並逮捕受傷的示威者。

國際特赦組織指責伊朗當局使用非法武力，「伊朗安全部隊造成示威者及旁觀者傷亡」。

經濟崩盤點燃怒火 川普再發聲

這場動亂的核心在於伊朗貨幣里亞爾（rial）匯價暴跌至歷史新低以及整體經濟低迷，自去年以來食品平均價格上漲超過70%、藥品上漲約50%，讓一般民眾的日常生活變得越來越難以負擔。伊朗政府把經濟困境歸咎於外部因素，主要是西方國家因伊朗核計畫所展開的嚴厲制裁。

針對伊朗爆發的大規模示威，美國總統川普已經放話，若伊朗殺害示威者，美國將出手干預；到了8日，川普重申，如果伊朗當局開始殺害人民，美國將狠狠打擊伊朗。

▼美國總統川普。（圖／路透）