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戰爭邊緣再升溫！普丁重砲轟美國：受以色列煽動

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯總統普丁週一（23日）在莫斯科與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）舉行會談，這場會晤正值以色列軍方對伊朗首都德黑蘭展開新一波空襲之際。普丁會中強烈譴責美國對伊朗發動的軍事行動，表示這是毫無根據的侵略，並認為美國此次行動主要是受到以色列的煽動。

克里姆林宮發布影片顯示，普丁在華麗的會議室內接見阿拉格齊，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及普丁高級顧問、前俄駐美大使烏沙科夫（Yury Ushakov）亦在場陪同。

普丁指出，「俄羅斯與伊朗的友好關係歷史悠久，我們會堅定支持伊朗人民。美國此次攻擊伊朗毫無正當性，也令人無法接受。」此外，他也透露，已經與美國總統川普、以色列總理納坦雅胡、阿聯酋總統穆罕默德・阿勒納哈揚，以及伊朗總統佩澤什基安進行了電話溝通，但未說明通話的確切時間。不過，克里姆林宮稍早才表示，在美國攻擊伊朗之後，普丁並未打算與川普進行新一輪通話。

阿拉格齊則感謝俄羅斯的立場，表示俄方的支持使俄國站在「歷史正確的一邊」，並稱讚俄伊關係在近年來更為緊密。尤其是自從普丁2022年全面入侵烏克蘭後，伊朗即成為俄羅斯重要的軍事盟友之一，曾提供大量無人機、短程彈道飛彈，甚至被美國官員指控在俄境內建立無人機工廠。

另一方面，俄羅斯也在伊朗與以色列、美國衝突中展現堅定支持，尤其是在伊朗核計畫上更是重要合作夥伴，參與協助伊朗南部的布什爾核電廠興建及營運。普丁日前也透露，目前仍有約200名俄國專家駐守布什爾核電廠，他並感謝以色列願意協助確保這些專家的安全。

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