國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

記者吳美依／綜合報導

泰國羅勇府（Rayong）一名20歲女子遭丈夫強迫賣淫，甚至被逼迫與公公發生性關係，甚至全程錄影販售營利。她目前懷孕3個月，但不確定孩子生父是誰，幸好如今終於向媒體與警方求助，並且成功獲救。

CH7、Thaiger等泰媒報導，受害者與22歲丈夫結婚至今大約1年，她在一間商店擔任店員，先生則在販售冰淇淋，但丈夫以兩人收入無法應付日常開銷為由，強迫她從事性交易賺錢。

丈夫不僅把妻子推入火坑，甚至親自擔任「皮條客」，在社群媒體刊登性服務廣告，載送受害者去見客戶，並在旁監視、防止逃跑。

此外，丈夫還強迫她與公公發生性關係，並將過程拍成影片在網路上販售。受害者的手機被沒收，完全斷絕與親友的聯繫，「如果我拒絕聽從丈夫或公公的命令，就會被毆打。」

受害者目前懷孕3個月，但不確定孩子的父親是誰，因為包括丈夫、公公及客戶都曾與她發生性關係，且部分男子拒絕使用避孕措施。

當地媒體ZOOM Rayong接獲求助後，派出臥底記者假裝「買春客」接觸丈夫，確認受害者說法大致成立，並與尼空帕塔納（Nikhom Pattana）警方合作，7日成功救出女子，同日逮捕涉案的丈夫與公公。

如今丈夫被控仲介與強迫他人賣淫罪，並因傳播色情內容牟利，被控違反《電腦犯罪法》。公公最初辯稱僅在去年與媳婦發生一次性關係，但面對諸多證據，仍面臨性侵罪指控。受害者婆婆則宣稱對此毫不知情，如今感到無比震驚與憤怒，絕不袒護親人，並要求讓他們接受法律制裁。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國
新青安想出租？　資深房仲揭嚴重後果

