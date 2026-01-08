泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

記者吳美依／綜合報導

泰國羅勇府（Rayong）一名20歲女子遭丈夫強迫賣淫，甚至被逼迫與公公發生性關係，甚至全程錄影販售營利。她目前懷孕3個月，但不確定孩子生父是誰，幸好如今終於向媒體與警方求助，並且成功獲救。

CH7、Thaiger等泰媒報導，受害者與22歲丈夫結婚至今大約1年，她在一間商店擔任店員，先生則在販售冰淇淋，但丈夫以兩人收入無法應付日常開銷為由，強迫她從事性交易賺錢。

丈夫不僅把妻子推入火坑，甚至親自擔任「皮條客」，在社群媒體刊登性服務廣告，載送受害者去見客戶，並在旁監視、防止逃跑。

此外，丈夫還強迫她與公公發生性關係，並將過程拍成影片在網路上販售。受害者的手機被沒收，完全斷絕與親友的聯繫，「如果我拒絕聽從丈夫或公公的命令，就會被毆打。」

受害者目前懷孕3個月，但不確定孩子的父親是誰，因為包括丈夫、公公及客戶都曾與她發生性關係，且部分男子拒絕使用避孕措施。

當地媒體ZOOM Rayong接獲求助後，派出臥底記者假裝「買春客」接觸丈夫，確認受害者說法大致成立，並與尼空帕塔納（Nikhom Pattana）警方合作，7日成功救出女子，同日逮捕涉案的丈夫與公公。

如今丈夫被控仲介與強迫他人賣淫罪，並因傳播色情內容牟利，被控違反《電腦犯罪法》。公公最初辯稱僅在去年與媳婦發生一次性關係，但面對諸多證據，仍面臨性侵罪指控。受害者婆婆則宣稱對此毫不知情，如今感到無比震驚與憤怒，絕不袒護親人，並要求讓他們接受法律制裁。

