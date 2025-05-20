世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

▲新北市「昌輝養蜂場」至今已傳承四代。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

適逢5月20日世界蜜蜂日，新北市「昌輝養蜂場」展現四代傳承的養蜂技藝。現由70歲的程重讚與兒子程英哲共同經營，憑藉精湛技術與用心經營，多次榮獲全國蜂蜜評鑑頭等獎殊榮。新北市農業局特別推薦民眾品嚐這份來自新北的甜蜜滋味。

程重讚回憶早年養蜂艱辛：「當時靠腳踏車搬運蜂箱，花開到哪我們就遷徙到哪，甚至露宿樹下。」他強調養蜂需將蜜蜂視如家人，從培育蜂王到採蜜都需親力親為，才能釀造優質蜂蜜。他建議消費者選購時認明「國產蜂產品證明標章」，確保品質同時支持在地蜂農。

▲現年70歲的程重讚，自幼便隨著祖父與父親逐花而居，養蜂資歷已逾一甲子。

第四代傳人程英哲從事養蜂10餘年，笑稱「我養蜂，蜂也養我」。他繼承父親技術並結合現代觀察方法，每年追隨花期從新北遠征至台南採集龍眼蜜與荔枝蜜。程英哲表示，今年春季蜜源品質為十年最佳，蜂蜜愛好者不容錯過。

農業局長諶錫輝指出，新北蜂農近五年在全國評鑑中勇奪6特等獎、24頭等獎，展現卓越實力。市府持續輔導蜂農取得產銷履歷驗證，並拓展電商通路，提升市場競爭力。他呼籲民眾選購具標章認證的蜂蜜，支持產業永續發展。更多資訊請查詢「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁。

▲程英哲孫霞夫妻是第4代養蜂人。

▲「昌輝養蜂場」至今已傳承四代，屢獲全國蜂蜜評鑑頭等獎肯定。