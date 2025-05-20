　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

▲界蜜蜂日看新北 四代蜂農追花期。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市「昌輝養蜂場」至今已傳承四代。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢5月20日世界蜜蜂日，新北市「昌輝養蜂場」展現四代傳承的養蜂技藝。現由70歲的程重讚與兒子程英哲共同經營，憑藉精湛技術與用心經營，多次榮獲全國蜂蜜評鑑頭等獎殊榮。新北市農業局特別推薦民眾品嚐這份來自新北的甜蜜滋味。

程重讚回憶早年養蜂艱辛：「當時靠腳踏車搬運蜂箱，花開到哪我們就遷徙到哪，甚至露宿樹下。」他強調養蜂需將蜜蜂視如家人，從培育蜂王到採蜜都需親力親為，才能釀造優質蜂蜜。他建議消費者選購時認明「國產蜂產品證明標章」，確保品質同時支持在地蜂農。

▲界蜜蜂日看新北 四代蜂農追花期。（圖／新北市農業局提供）

▲現年70歲的程重讚，自幼便隨著祖父與父親逐花而居，養蜂資歷已逾一甲子。

第四代傳人程英哲從事養蜂10餘年，笑稱「我養蜂，蜂也養我」。他繼承父親技術並結合現代觀察方法，每年追隨花期從新北遠征至台南採集龍眼蜜與荔枝蜜。程英哲表示，今年春季蜜源品質為十年最佳，蜂蜜愛好者不容錯過。

農業局長諶錫輝指出，新北蜂農近五年在全國評鑑中勇奪6特等獎、24頭等獎，展現卓越實力。市府持續輔導蜂農取得產銷履歷驗證，並拓展電商通路，提升市場競爭力。他呼籲民眾選購具標章認證的蜂蜜，支持產業永續發展。更多資訊請查詢「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁。

▲界蜜蜂日看新北 四代蜂農追花期。（圖／新北市農業局提供）

▲程英哲孫霞夫妻是第4代養蜂人。

▲界蜜蜂日看新北 四代蜂農追花期。（圖／新北市農業局提供）

▲「昌輝養蜂場」至今已傳承四代，屢獲全國蜂蜜評鑑頭等獎肯定。

【更多新聞】

►警喬裝嫖客抄基隆養生館　櫃台員亮「禁色情切結書」判無罪

►藉口上廁所逃婚！單身女運將60萬積蓄慘被騙光　渣男下場曝

►金山男釣客陳屍排水溝！家人懷疑被殺害　檢解剖鑑驗曝真相

►囂張！友人被砍傷竟衝警所討公道　基隆3煞持辣椒水狂噴下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
78歲翁暴衝奪3命　被爆是「違規慣犯」停路口紅線
恐怖暴衝車禍最新畫面曝光　女學生根本閃不掉！
撞死3人　78歲老翁身分背景曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

考察冬天變滑雪場的歐洲焚化廠　許淑華：南投一定做到全國最嚴謹

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助　即日起開放申請

霸凌零容忍！台南首辦家長研習班　黃偉哲：打造友善校園

2025東浪嘉年華圓滿落幕　雨天也擋不住熱情的爆量人潮

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！　文資難題克服通車再邁一步

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

護理人力缺口672人　台南加碼百萬攜13家醫院打造友善職場留才

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【還沒睡醒嗎？】媽誤開奶瓶栓全撒在娃臉上XD

世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

考察冬天變滑雪場的歐洲焚化廠　許淑華：南投一定做到全國最嚴謹

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助　即日起開放申請

霸凌零容忍！台南首辦家長研習班　黃偉哲：打造友善校園

2025東浪嘉年華圓滿落幕　雨天也擋不住熱情的爆量人潮

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！　文資難題克服通車再邁一步

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

護理人力缺口672人　台南加碼百萬攜13家醫院打造友善職場留才

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

選手發布原子彈影像...美國HONDA終止Team Liquid贊助合約

Balenciaga新創意總監出爐！打造「VALENTINO粉」傳奇設計師接棒

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！兒癡等媽媽卻接噩耗

快訊／警政署三線二星高官「涉恐嚇討債」　1人50萬交保、1人請回

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

地方熱門新聞

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！文資難題克服通車再邁一步

護理人力缺口672人台南加碼百萬攜13家醫院打造友善職場留才

霸凌零容忍！台南首辦家長研習班

嘉義市鐵馬道光環境工程　最後1公里工程開工

2天3小貓墜樓亡！桃社宅飼主出國失聯

鹿港慶端陽48年來最嗨！126隊廝殺搶275萬獎金

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機船

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

更多熱門

相關新聞

最新畫面曝光！三峽3女學生斑馬線上遭撞擊

最新畫面曝光！三峽3女學生斑馬線上遭撞擊

新北市三峽區19日下午4點多發生死亡車禍，78歲余姓男子開車行經國光街、國成街口，突然在北大國小旁衝撞多名學生，造成3人死亡、12輕重傷，死傷有9人都是三峽國中學生。最新監視器畫面曝光，其中一名女學生剛好抬頭發現汽車衝來，卻完全無法反應。

快訊／賴清德直奔土城醫院探視車禍傷者　卓榮泰也赴恩主公、亞東醫院

快訊／賴清德直奔土城醫院探視車禍傷者　卓榮泰也赴恩主公、亞東醫院

三峽轎車衝撞學生人群重大事故　賴清德震驚心痛：全力救護

三峽轎車衝撞學生人群重大事故　賴清德震驚心痛：全力救護

毒咖啡大盤落網！警逮天道盟北山會藥頭

毒咖啡大盤落網！警逮天道盟北山會藥頭

三月低溫重創雲林荔枝產量　立委劉建國協助爭取補助

三月低溫重創雲林荔枝產量　立委劉建國協助爭取補助

關鍵字：

新北市養蜂蜂蜜農業評鑑

讀者迴響

熱門新聞

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

最新畫面曝光！三峽3女學生斑馬線上遭撞擊

黃仁勳「明牌背板」又來了　11家大廠被強調

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

快訊／現場畫面曝！北大國小旁汽車暴衝4命危　多名學童躺地CPR中

明飆36度全台紅番薯　周六鋒面接近「午後全台有雨」

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

獨／中檢法拍RM粉鑽錶3900萬　神秘得主身份曝

安妮宣布離開台灣

更多

最夯影音

更多

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面