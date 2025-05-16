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三月低溫重創雲林荔枝產量　立委劉建國協助爭取補助

▲雲林古坑鄉農民陳情三月時遇上低溫，導致荔枝的結果情況很不理想，立委劉建國協助邀集農業部相關單位勘查，農糧署啟動天然災害補助。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林古坑鄉農民陳情三月時遇上低溫，導致荔枝的結果情況很不理想，立委劉建國協助邀集農業部相關單位勘查，農糧署啟動天然災害補助。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

近期是荔枝的盛產期，但雲林縣古坑鄉卻有農民陳情，在三月時遇上低溫，導致荔枝的結果情況很不理想，為此立法委員劉建國邀請農業部農糧署中區分署專員王秀雲，在古坑鄉林慧如鄉長、縣議員張庭綺助理吳威霖的陪同下，會勘受影響的果園。

▲雲林古坑鄉農民陳情三月時遇上低溫，導致荔枝的結果情況很不理想，立委劉建國協助邀集農業部相關單位勘查，農糧署啟動天然災害補助。（圖／記者游瓊華翻攝）

古坑鄉長林慧如表示，因氣候不佳結花授粉期遇到低溫，造成結果率不佳，造成農民的損失，希望透過立委劉建國協助，邀集農業部相關單位一同審視，經勘查後，確實災損面積已達三成以上，今（16）日農業部啟動天然災害補助，提醒農民儘快到公所申請。

立委劉建國服務處主任周志鵬表示，農糧署與農改場都到古坑鄉現場來看農民災損，確實很多荔枝結果情況非常少，因為氣候影響，導致這樣的情形發生，因此請農業部趕緊啟動農業災害救助，減輕農民的損害。

農糧署中區分署雲林辦事處王秀雲專員表示，很感謝劉建國委員對農民的關心，今年荔枝結果情況不佳，很多的地區都顯示說今年因為天候的關係，低溫影響到開花，那經視察後，受損面積已達標準，我們也會立即啟動天然災害補助系統，讓農民申請，減少農民朋友的損失。

▲雲林古坑鄉農民陳情三月時遇上低溫，導致荔枝的結果情況很不理想，立委劉建國協助邀集農業部相關單位勘查，農糧署啟動天然災害補助。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年因為天候的關係，低溫影響到荔枝開花，經視察後受損面積已達標準。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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