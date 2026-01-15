　
地方 地方焦點

流感疫情估春節前後達高峰　南投縣獲贈450劑高劑量疫苗護長者

▲台灣疫苗推動協會捐贈南投縣高劑量流感疫苗，將提供長照機構住民接種。（圖／南投縣政府提供）

▲台灣疫苗推動協會捐贈南投縣高劑量流感疫苗，將提供長照機構住民接種。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部疾管署評估流感疫情將於1月下旬進入流行期，並於春節前後達到高峰；台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司今日特地捐贈南投縣政府450劑「菲優達高劑量流感疫苗」，每劑市價2千元，提供該縣長期照顧機構住民接種接種，公私協力以具體行動共同守護長者健康。

縣政府指出，高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，能誘發更強免疫反應，較一般流感疫苗提供更高保護力，特別適合免疫力較弱的長者族群，且已獲國際臨床研究支持，證實能有效降低流感相關併發症與住院風險，全球累積已施打超過3億劑，安全性與標準劑量流感疫苗相仿；知名醫學期刊《The Lancet》發布長者最大規模的疫苗實證研究FLUNITY-HD證實，高劑量流感疫苗相較標準劑量疫苗，流感確診住院率可再降低31.9%。

衛生局長陳南松表示，長期照顧機構住民多為高齡或具慢性疾病者，一旦感染流感，較易引發肺炎、呼吸衰竭等嚴重併發症，甚至增加住院與死亡風險；本批450劑高劑量流感疫苗為台灣基層糖尿病學會榮譽理事長陳宏麟媒合台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司捐贈，將由衛生局依實際需求及防疫原則，協調衛生所進入長照機構進行接種服務，他也感謝台灣疫苗推動協會長期關注成人及高齡疫苗政策，並以實際行動支持地方防疫工作。

陳南松提醒，感疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，呼籲符合資格且尚未接種流感疫苗之長者，儘速攜帶健保IC卡，前往全縣各鄉鎮衛生所及合約院所接種公費流感疫苗；相關接種資訊可至縣府衛生局網站查詢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。

台灣疫苗推動協會高劑量流感疫苗捐贈

