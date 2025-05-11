警喬裝嫖客抄基隆養生館　櫃台員亮「禁色情切結書」判無罪

▲ 基隆養生館涉賣淫，法官認「切結書+無積極證據」判櫃台員無罪。（圖／示意照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一家標榜五星級的時尚養生館，遭警方查獲涉嫌媒介泰國籍女子來台從事性交易。陳姓櫃台人員被依《妨害風化罪》起訴，但基隆地院審理時，陳男提出與泰籍女子簽署的切結書，載明「不得從事任何不法色情行為」。法官認為，陳男僅為櫃台職員，並非養生館實際負責人，且無具體事證證明他知情或參與媒介性交易，加上警方未查獲其他員工或小姐從事性服務的證據，因此判決陳男無罪。

判決指出，基隆市警第一分局員警於2024年7月1日18時24分許喬裝嫖客，進入該養生館蒐證。當時陳姓櫃台人員收取1300元費用後，安排員警進入包廂，隨後1名泰籍女子進入，表示可提供半套與全套性服務並報價。員警即刻呼叫支援，警方進入搜索後查扣未使用保險套、嬰兒油與不明潤滑液等物品。

檢警進一步調查發現，該名泰女供稱來台前已知將從事性服務工作，但她無法指出最初面試她的業主身分。檢方認為陳男協助安排性交易，遂依圖利容留女子與他人為猥褻行為罪嫌起訴。

法院審理期間，陳男辯稱自己僅是受雇收費與安排按摩，對於是否有性交易並不知情。他強調，公司早已明文禁止從事性交易，並張貼公告於房內，同時與館內女員工簽署切結書，內容明確載明「不得從事任何不法之色情行為」。其他女按摩師也證稱與公司簽有類似切結書，且同樣不知誰為實際負責人。

法院認為，儘管泰籍女子主動提出提供性服務，但檢方未能提出具體證據證明其他女子亦涉性交易，亦無法證明陳男知情或參與，故在缺乏直接證據下，認定陳無法構成妨害風化罪，最終判決無罪。涉案的泰籍女子則已遭遣返出境。