一刷一修都是關懷！雲林推雙B住屋修繕計畫...守護居住安全

▲雲林縣長張麗善前往口湖鄉視察雙B住屋修繕成果，並與志工一同整理牆面。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府自2024年11月起攜手伊甸基金會推動「雙B住屋修繕計畫」，針對縣內老舊、破損且影響基本生活安全之住宅進行修繕改善。縣長張麗善昨（14）日前往口湖鄉視察兩處修繕完成案例，實地關心住屋改善成果，並與志工一同粉刷牆面，期盼持續透過公私協力，提升弱勢家庭居住品質與生活安全。

楊先生住處老舊房，屋頂及牆面破損，每遇大雨漏水嚴重，影響日常起居與居住安全。經由村長通報，縣府社會處媒合伊甸基金會進行修繕，改善屋頂漏水問題，與室內油漆粉刷。另案陳先生因廚房及廁所屋頂老舊滲水，生活相當不便，在縣府社會處與伊甸基金會合作下完成修繕工程，讓居家環境更加安全、舒適，兩戶家庭均對修繕成果表達高度肯定與感謝。



張麗善縣長表示，縣府自2023年起展開「雙B計畫」，透過社政、戶政、警政、衛政、消防、教育體系及村里長、村里幹事等通力合作，主動發掘三餐不繼、住屋無法防風遮雨的家庭，並以滾動式方式持續更新名冊與協助內容。針對用餐困難者，結合長青食堂、實物銀行等資源，迅速解決近600位民眾的基本餐食需求；在住屋方面，除部分修繕外，對於結構嚴重損壞者亦協助拆除重建。



張縣長指出，「雙B住屋修繕計畫」整合縣府勞動暨青年發展處、社會處及台灣希望義工團、台灣寶島行善義工團等民間團體力量，迄今已完成181件修繕案件，整體進度達8成，同時也為483戶物資匱乏家庭提供民生物資支援，具體落實聯合國永續發展目標（SDGs）中「終結貧窮」、「消除飢餓」及「促進健康與福祉」等目標。

伊甸基金會副執行長洪宏錡指出，伊甸基金會透過「羅賴把活力工程」培訓40位在地修繕志工，透過「在地需求、在地志工」的快速連結模式，為服務對象打造安全的家，這次有多位志工參與兩案主住家修繕工作，也感謝縣府與各界夥伴共同成就這項有溫度的行動。



口湖鄉長李龍飛表示，感謝縣府、伊甸基金會及志工團體長期關心沿海地區弱勢居民，雖非豪華整修，但能確保居住安全就是最大的改善，未來公所也將持續與縣府攜手，將資源送到最需要的人身上。

社會處處長林文志表示，縣府長期重視獨居長者及弱勢家戶需求，今年更整合各項資源推動「雲林縣愛老總綱領」，從食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學等10大面向全面照顧長者生活。雙B計畫除提供餐食、保暖衣物，更透過住屋修繕，讓長者能安心在地老化，提升整體生活品質。同時守護雲林縣的獨居長者及弱勢家庭，朝向幸福、宜居的永續縣市目標邁進。

▲伊甸基金會修繕志工投入住屋改善工程，協助弱勢家庭打造安全的家。（圖／記者游瓊華翻攝）