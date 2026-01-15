　
物價狂漲！以前嫌星巴克貴「現在卻最划算」　全場爆共鳴：CP值高

▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲原PO大讚星巴克CP值高。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

連鎖咖啡品牌星巴克除了咖啡還有賣熱食、甜點，但不少民眾常因為價格卻步，不過最近有網友指出，過去一直認為星巴克價格偏高，但隨著實際走訪各式咖啡廳長達6、7年後，反而覺得星巴克是最划算、最穩定的選擇，環境不僅舒服，續杯還有優惠，貼文曝光，引起大批網友爆共鳴。

星巴克品質穩定　成為讀書辦公首選

網友在Dcard發文，近年不少獨立咖啡廳的消費門檻明顯提高，無論是飲品或甜點，動輒就要200元起跳，但實際口味卻未必對得起價格。他也提到，有些店家規定繁多，例如限時用餐、不提供插座等，對想久坐辦公或讀書的客群來說並不友善。

獨立咖啡廳價格攀升　品質卻不一定跟上

原PO坦言，部分咖啡廳在裝潢與氛圍營造上確實有特色，也能理解定價策略，但若以實際使用需求來看，並非每次都適合久留，「跑了這麼多咖啡廳之後還是覺得星巴克的品質最穩定，環境也算舒服，內用續杯也便宜，辦公唸唸書現在都選星巴克了。」

貼文曝光，許多網友有感，「超級認同，去過的獨立咖啡廳都是一次店，吃個裝潢與氣氛，而且量真的都滿少的」、「以前小時候還覺得星巴克貴，現在居然覺得星巴克還比較便宜」、「非常認同，而且舒服程度是大眾都可以接受的，時間也沒有限制，也不會有店員時刻盯著你，開放式空間很舒服」。

也有網友提到，「跟50嵐差不多 ，以前覺得貴，現在比其他都便宜」、「就跟摩斯一樣，學生時期覺得吃摩斯很奢侈，160-180元超貴，是便當的兩倍，但現在便當動不動也要150，相較之下好像也沒那麼貴了」。

01/13 全台詐欺最新數據

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

各界集氣甩死神！台鐵副站長車禍昏迷康復出院　左手寫下「平安」

下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

台北動漫節比照北捷「增COSPLAY禁令」　違規會被請離現場

誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

春節返鄉再增40架次！金門第3波加班機出爐　1/19開放訂位

出國「絕不買伴手禮送同事」　原因超真實！一票苦主：打死不買

淡江大橋「主橋GUSS鋪面」完成　伸縮縫5.5公尺創全台最大

2026台北跑咖新地標！「KA DUO Ｘ 純。點心」聯名店登場

台北大安區轉角迎來了一處結合建築光影與精品飲食的「城市綠洲」。咖啡品牌KA Duo city aura coffee與法式甜點名店純。點心 Pâtisserie Catherine強強聯手，於2026年初正式推出品牌聯名概念店，打造結合精品咖啡、專利甜點與光影藝術的五感策展空間。

星巴克1／16「大杯以上買1送1」

開價2.8億→3.5億！　文山特區星巴克逆風加價賣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

星巴克拍立得相機用1方法入手

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

