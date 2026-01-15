物價狂漲！以前嫌星巴克貴「現在卻最划算」　全場爆共鳴：CP值高

▲原PO大讚星巴克CP值高。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

連鎖咖啡品牌星巴克除了咖啡還有賣熱食、甜點，但不少民眾常因為價格卻步，不過最近有網友指出，過去一直認為星巴克價格偏高，但隨著實際走訪各式咖啡廳長達6、7年後，反而覺得星巴克是最划算、最穩定的選擇，環境不僅舒服，續杯還有優惠，貼文曝光，引起大批網友爆共鳴。

星巴克品質穩定 成為讀書辦公首選

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Dcard發文，近年不少獨立咖啡廳的消費門檻明顯提高，無論是飲品或甜點，動輒就要200元起跳，但實際口味卻未必對得起價格。他也提到，有些店家規定繁多，例如限時用餐、不提供插座等，對想久坐辦公或讀書的客群來說並不友善。

獨立咖啡廳價格攀升 品質卻不一定跟上

原PO坦言，部分咖啡廳在裝潢與氛圍營造上確實有特色，也能理解定價策略，但若以實際使用需求來看，並非每次都適合久留，「跑了這麼多咖啡廳之後還是覺得星巴克的品質最穩定，環境也算舒服，內用續杯也便宜，辦公唸唸書現在都選星巴克了。」

貼文曝光，許多網友有感，「超級認同，去過的獨立咖啡廳都是一次店，吃個裝潢與氣氛，而且量真的都滿少的」、「以前小時候還覺得星巴克貴，現在居然覺得星巴克還比較便宜」、「非常認同，而且舒服程度是大眾都可以接受的，時間也沒有限制，也不會有店員時刻盯著你，開放式空間很舒服」。

也有網友提到，「跟50嵐差不多 ，以前覺得貴，現在比其他都便宜」、「就跟摩斯一樣，學生時期覺得吃摩斯很奢侈，160-180元超貴，是便當的兩倍，但現在便當動不動也要150，相較之下好像也沒那麼貴了」。