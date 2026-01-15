奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

▲奇美博物館《埃及之王：法老》1月29日開展，橫跨五千年的古埃及文明震撼登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台掀起埃及熱潮！奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》將於2026年1月29日盛大開展，橫跨五千年的古文明藝術一次呈現，為迎接這場國際級展覽，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解密法老王權密碼，同時攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，打造最輕鬆、最便利的埃及文明之旅。

你腦海中的古埃及，是金字塔、木乃伊，還是滿眼黃金寶藏？這一切幾乎都與「法老」息息相關。奇美博物館特別為親子觀眾推出「法老探險隊」主題導覽，從展覽中兩百多件文物，精選出七大核心面向，透過任務型學習單，引導親子觀眾解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體，以及王室飾品中的動物象徵意涵，在趣味中掌握展區重點知識。

導覽過程中，頭戴法老頭巾的導覽員將帶領參與者像考古學家般執行「觀察任務」，只要成功解答，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Q版埃及動物神祇造型摺紙，並蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，讓學習過程充滿互動與驚喜。

親子主題導覽每人費用150元（不含特展門票），可至奇美博物館官網報名；成人觀眾亦可選擇由專業導覽員帶領的「專人定時導覽」，深入探索法老的權力與信仰世界。

展廳內同步設置免費語音導覽QR Code，觀眾只需使用個人手機掃描並自備耳機，即可聆聽導覽內容，輕鬆穿梭千年時空，感受埃及之王的多元面貌。

為便利全台觀眾前往參觀，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享台灣高鐵票價85折優惠，並加碼贈送台南在地好禮；另規劃常設展聯票方案，同樣享高鐵85折，並加贈奇美博物館禮品店50元抵用券。

《埃及之王：法老》特展展期自2026年1月29日至2027年1月10日止，全票580元、優惠票480元，另推出主打深度體驗的週三藝享票2,000元。館方預期開展初期將湧現大量觀展人潮，建議持票民眾善用官網「快速入場預約」服務，節省排隊等候時間；未預約場次者，亦可於當天現場依序排隊入場。展覽與購票資訊可至奇美博物館官網查詢。