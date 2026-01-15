　
地方 地方焦點

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

▲台南分署拘提塑膠製造公司負責人到案，法院裁定准予管收。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南分署拘提塑膠製造公司負責人到案，法院裁定准予管收。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市的一家塑膠製造公司長期滯欠稅捐及勞、健保相關費用，累積金額高達430萬5897元，儘管公司多年來資金進出頻繁、營收可觀，卻始終未清償欠款，法務部行政執行署台南分署日前祭出強制手段，拘提公司負責人到案，並向法院聲請管收獲准。

台南分署指出，該公司（下稱義務人公司）滯欠2016年度營利事業所得稅、2018至2023年度全民健康保險費、2017至2022年度勞工保險費，以及2017、2018、2020至2022年度勞工退休金費用，案件經財政部南區國稅局新營分局等機關移送後，由台南分署依法強制執行，至今仍未清償。

行政執行官進一步調查發現，63歲蔡姓男子為義務人公司負責人，該公司於2017年至2024年間，帳戶支出金額竟高達4億3千餘萬元，卻從未用於清償本案滯欠稅費；另查，公司於2016年至2025年間，仍有超過3億元銷售額。

執行官訊問資金流向時，蔡男辯稱部分貨款未實際收回，但查核結果顯示，實際已入帳金額仍高達1億6千餘萬元，遠高於所欠稅費，卻依然選擇不履行繳納義務，形同刻意規避。

台南分署於1月14日上午拘提蔡男到案，經行政執行官訊問後，認定其符合「顯有履行義務之可能而不履行」、「顯有逃匿之虞」，以及「對應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收要件，隨即移送台灣台南地方法院聲請管收。

法院當日下午開庭審理，並於晚間7時10分裁定准予管收，蔡男隨即解送管收所執行。台南分署強調，對於有能力卻拒不履行繳納義務者，將持續依法強制執行，絕不寬貸。

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

台南市永康區14日深夜11時3６分許發生一起死亡車禍，消防局接獲市警局轉報，指永康區龍中街30巷內發生創傷緊急救護案件，救護人員到場發現，係機車自撞電線桿肇事，28歲阮男當場失去失命跡象，救護人員立即進行急救，並以救護車送永康奇美醫院搶救，惟因傷重於15日凌晨宣告不治身亡。

欠稅台南塑膠公司管收

