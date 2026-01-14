打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

▲雲林縣長張麗善率隊會勘斗南石龜火車站周邊環境，與地方代表討論改善方。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升斗南鎮石龜火車站周邊環境品質，推動鐵道小站觀光，縣長張麗善率隊前往會勘，與城鄉發展處長林長造、鄉親們實地檢視現況。張麗善表示，縣府將持續推動「斗南石龜火車站周邊環境改善工程」，透過分階段建設，打造兼具休憩、觀光與地方特色的鐵道小站，並提供居民更友善、舒適的公共空間。

城鄉發展處長林長造指出，石龜火車站先前已完成站前周邊的綠美化工程，改善基本景觀與使用環境，此次規劃的改善工程屬於第二階段升級建設，重點放在功能補強與空間整合，回應地方居民實際使用需求。在既有綠美化成果基礎上，進一步整合站前廣場與公共設施，並導入聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」，強化安全、包容的綠色公共空間，形塑具有地區特色的環境景觀。

林長造說，整體工程總經費約800萬元，工期約120日曆天，預計於今年內完成。工程內容包括重新整理站前廣場，劃設小客車與機踏車停車空間，並預留無障礙通行坡道，以提升整體交通安全與友善度；同時在車站左右兩側新設跨越既有灌溉溝渠的通道，改善動線中斷問題，讓車站與周邊生活空間更順暢串聯。工程也將結合鐵道元素與在地環境特色，於車站主體與休憩空間打造「石龜秘境小站」景觀意象，並設置休憩棚架與活動設施，提供居民與旅客多元使用的公共場域。

縣議員顏忠義表示，感謝縣府重視斗南石龜火車站的發展，透過環境改善工程，不僅強化車站與各聚落間的軸線串聯，也讓石龜這座小站的鐵道故事與風景更加鮮明。近期車站周邊稻田也配合季節種植波斯菊與日頭花，形成花海景觀，與鐵道小站相互呼應，成功吸引遊客駐足，展現慢活農村的獨特魅力。

張麗善指出，縣府將依程序進行細部規劃設計、發包與施工，除重整石龜火車站周邊景觀外，也期盼藉由公共空間的改善，串聯在地生活、凝聚鄉親情感，讓「石龜秘境小站」成為地方印象深刻的重要地標，進一步帶動休憩與觀光發展，為斗南鎮注入新的活力。

