地方 地方焦點

打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

▲雲林縣長張麗善率隊會勘斗南石龜火車站周邊環境，與地方代表討論改善方。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善率隊會勘斗南石龜火車站周邊環境，與地方代表討論改善方。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升斗南鎮石龜火車站周邊環境品質，推動鐵道小站觀光，縣長張麗善率隊前往會勘，與城鄉發展處長林長造、鄉親們實地檢視現況。張麗善表示，縣府將持續推動「斗南石龜火車站周邊環境改善工程」，透過分階段建設，打造兼具休憩、觀光與地方特色的鐵道小站，並提供居民更友善、舒適的公共空間。

城鄉發展處長林長造指出，石龜火車站先前已完成站前周邊的綠美化工程，改善基本景觀與使用環境，此次規劃的改善工程屬於第二階段升級建設，重點放在功能補強與空間整合，回應地方居民實際使用需求。在既有綠美化成果基礎上，進一步整合站前廣場與公共設施，並導入聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」，強化安全、包容的綠色公共空間，形塑具有地區特色的環境景觀。

▲雲林縣長張麗善率隊會勘斗南石龜火車站周邊環境，與地方代表討論改善方。（圖／記者游瓊華翻攝）

林長造說，整體工程總經費約800萬元，工期約120日曆天，預計於今年內完成。工程內容包括重新整理站前廣場，劃設小客車與機踏車停車空間，並預留無障礙通行坡道，以提升整體交通安全與友善度；同時在車站左右兩側新設跨越既有灌溉溝渠的通道，改善動線中斷問題，讓車站與周邊生活空間更順暢串聯。工程也將結合鐵道元素與在地環境特色，於車站主體與休憩空間打造「石龜秘境小站」景觀意象，並設置休憩棚架與活動設施，提供居民與旅客多元使用的公共場域。

縣議員顏忠義表示，感謝縣府重視斗南石龜火車站的發展，透過環境改善工程，不僅強化車站與各聚落間的軸線串聯，也讓石龜這座小站的鐵道故事與風景更加鮮明。近期車站周邊稻田也配合季節種植波斯菊與日頭花，形成花海景觀，與鐵道小站相互呼應，成功吸引遊客駐足，展現慢活農村的獨特魅力。

張麗善指出，縣府將依程序進行細部規劃設計、發包與施工，除重整石龜火車站周邊景觀外，也期盼藉由公共空間的改善，串聯在地生活、凝聚鄉親情感，讓「石龜秘境小站」成為地方印象深刻的重要地標，進一步帶動休憩與觀光發展，為斗南鎮注入新的活力。

▲雲林縣長張麗善率隊會勘斗南石龜火車站周邊環境，與地方代表討論改善方。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善率隊會勘斗南石龜火車站周邊環境，與地方代表討論改善方。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新疆前網紅女縣長墜馬疑身亡 曾穿大紅披風雪原策馬推廣旅遊

新疆前網紅女縣長墜馬疑身亡 曾穿大紅披風雪原策馬推廣旅遊

曾因雪原策馬推廣新疆旅遊而走紅網路的新疆昭蘇縣前副縣長賀嬌龍，近日傳出因意外事故不幸離世，消息引發各界關注。有消息稱，賀嬌龍是在工作過程中發生墜馬意外，經搶救後仍宣告不治，不過，也有當地工作人員透露，賀嬌龍仍在醫院救治中。其生前致力於文旅推廣與農產品品牌建設，還曾因馬上英姿迅速圈粉，提振地方觀光旅遊，形象深植人心。

為信眾留一盞燈　雲林海清宮休閒大樓正式開放

為信眾留一盞燈　雲林海清宮休閒大樓正式開放

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

關鍵字：

斗南鎮石龜車站環境改善觀光雲林

讀者迴響

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

