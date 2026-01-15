防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

▲台南市新市國小消防安全宣導，老師親自示範油盤滅火，學童近距離見證「拉瞄壓掃」威力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊新市分隊，15日上午8時前往新市國小，針對六年級共277名學童辦理一場深度消防安全宣導活動，結合實火演練與情境教學，讓師生在近距離觀摩中，親眼見證滅火器「拉、瞄、壓、掃」的實際威力。

隨著氣溫變化與農曆年節將近，本次宣導特別聚焦「防範一氧化碳中毒」與「火場逃生避難」兩大主題，透過講解搭配實作，強化校園整體防災應變能力，也讓孩子們把正確觀念真正帶回家。

在防範一氧化碳中毒課程中，消防人員提醒，冬季是一氧化碳中毒的高風險季節，一氧化碳無色、無味，卻可能在不知不覺中奪命。現場向學童說明燃氣熱水器應設置於通風良好的室外，若必須裝設於室內，務必選用強制排氣型（FE式），並特別提醒過年圍爐時應保持室內通風，鼓勵孩子返家擔任「居家安全守門員」，協助檢視家中通風與設備狀況。

在火場逃生宣導部分，消防人員也針對常見迷思進行導正，包括「躲進浴室」、「用濕毛巾摀口鼻」等錯誤觀念，並教導正確的求生原則：「小火快跑、濃煙關門開窗」。同時強調，若無法立即逃生，應選擇相對安全空間關門避難，爭取等待救援的時間。

活動最吸睛的環節，則是油盤滅火實火演練。現場設置油盤火源，由學校老師親自上陣示範，在消防人員指導下，依照「拉（插梢）、瞄（火源根部）、壓（把手）、掃（左右掃射）」的口訣操作滅火器，成功將火勢撲滅。老師以身作則，不僅驗證校方教職員的初期滅火能力，也讓在場學童對火災威力與正確滅火方式留下深刻印象。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，國小六年級學童即將進入中學階段，已具備良好的理解與傳播能力，透過校園宣導，期盼將正確的防火與防範一氧化碳中毒觀念，由孩子帶回家庭，進一步影響家長，共同建立社區安全防護網。

消防局局長楊宗林也呼籲，防災教育不分年齡，落實校園安全演練是市府重要政策。市長黃偉哲並指示，持續強化學校與消防單位的合作，透過實際操作與體驗，培養師生「居安思危」的意識與自救能力，共同打造安全無虞的學習與生活環境。