新北食農教育展躍國際舞台　勇奪美國繆思創意獎銀獎

▲新北食農教育展躍國際舞台，展覽期間邀請家樂福文教基金會進駐展區辦理食農教育工作坊。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「食現未來（F∞D Sustainable Future）」食農教育展，結合互動學習與生物多樣性教材推動永續農漁教育，將農漁業場域轉化為具體可體驗的城市展覽，榮獲2025美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）銀獎肯定。今（14日）於市政會議中獻獎，市長侯友宜感謝市府團隊與市民共同參與，讓新北市食農教育的創意成果躍上國際舞台。

繆思創意獎（MUSE Creative Awards）由美國國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）於2015年創立，為國際具指標性的創意獎項之一，採專家盲審機制評選出具備創意表現與概念完整度的優秀作品。新北市「食現未來」食農教育展於2024年8月在新北市政府大廳展出，以「永續農業」為主軸，透過互動遊戲、農場進駐展區實作體驗與主題工作坊，呈現友善耕作、永續農漁業及地產地銷等議題，讓市民在城市空間中認識農漁生產、飲食選擇與環境永續的關聯。展覽以公共政策結合創意策展，並整合各個食農教育場域輔導成果，榮獲2025美國繆思創意獎銀獎肯定，展現新北市食農教育多元化的推動成果。

▲新北市「食現未來」食農教育展榮獲2025美國繆思創意獎銀獎，14日市政會議獻獎，市長侯友宜感謝市府團隊與市民共同參與，讓新北食農教育的創意成果躍上國際舞台。

農業局表示，市府2025年持續以永續農業為核心，辦理「野菜學園祭」食農教育展，強調從產地到餐桌理念，結合五感互動打造沉浸式體驗場域，透過多元互動方式推廣食農教育與永續理念。同時，市府持續輔導農場建置食農教育場域、開發具場域特色的教案，並媒合學校與學生實際走入場域學習，強化與學校課程的實質連結。目前新北市已累積超過60處食農教育場域，完成21套場域特色教案，並有至少70所公立中小學於每學年設計並融入食農教育相關課程，讓食農教育逐步落實於校園教學與市民生活之中。

侯友宜表示，食農教育是城市永續發展的重要基礎，透過展覽讓農業走進城市、讓市民看見農漁業的價值，促進市民對永續農業、在地生產與環境保育的理解與支持。新北市以「食現新北，種下未來」為願景，結合場域輔導、課程推動、師資培訓與跨局處合作，持續將食農教育向下扎根，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。

▲新北市「食現未來」食農教育展透過互動遊戲與實作體驗，讓親子認識農漁生產、飲食選擇與環境永續之間的關聯。