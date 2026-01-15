　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高齡與通學並重　雲林人行安全建設加速推動

▲立委劉建國邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘人行安全改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委劉建國邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘人行安全改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為改善雲林縣人行環境安全、提升整體通行品質，立法委員劉建國日前邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘「永續提升人行安全計畫」相關工程，針對西螺鎮台一線人行道改善，以及褒忠鄉新湖村人行步道新設工程進行說明與討論，兩項工程總經費逾5,600萬元，盼打造更安全、友善的人行空間。

西螺鎮台一線人行道改善工程位於鎮內主要交通幹道兩側，西螺鎮長廖秋萍指出，該路段人車流量大，既有人行道老舊、機能不足，此次工程將針對人行道進行全面整建，改善長度約971公尺、寬度約2.8公尺，內容包含鋪面更新及相關附屬設施，總經費約2,376萬元。她感謝劉建國立委協助向中央爭取經費，讓地方能以更完善的規劃，提升行人通行安全與道路友善程度。

▲立委劉建國邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘人行安全改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

另一案為褒忠鄉新湖村雲111-1鄉道人行步道新設及路面改善工程，褒忠鄉長陳建名表示，該案總經費約3,290萬元，規劃重點以復興國小學童通學動線及鎮安宮周邊通行需求為核心，自鎮安宮水池旁外鎮安路起，延伸至復興路，全長約500公尺。工程將同步改善路面、人行步道、標線標誌與行人號誌，並針對5處路口進行整體改善，串聯學童通學路線與在地重要信仰據點，全面提升行人安全。

劉建國指出，雲林同時面臨高齡化社會與學童通學需求，人行安全更顯迫切，「行人安全不能等出事才補救，而是要提前規劃、一步一步到位」。不論是西螺台一線這類交通要道，或褒忠鄉學童每天行走的道路，都需要中央與地方攜手合作，打造安全、連續且友善的人行空間，讓長輩、孩子與所有用路人都能安心出門。

交通部公路局副局長林聰利於會勘中表示，感謝劉建國立委長期關注地方人行安全議題，公路局將持續配合地方需求，在經費與工程推動上給予支持，透過中央與地方合作，共同建構更安全、友善的用路環境。

▲立委劉建國邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘人行安全改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺鎮長廖秋萍指出，該路段人車流量大，既有人行道老舊、機能不足，此次工程將針對人行道進行全面整建。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【難怪搜救犬沒有柴？】柴柴和主人分開一周　假扮垃圾看牠能不能認出

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

大學學測1／17登場　新北部分考場紅線可臨停接送

南投縣新任秘書長李良珠、副祕書長簡育民1／16就任

南投縣即起受理申請友善育兒職場補助至2／28

一刷一修都是關懷　雲林推雙B計畫守護居住安全

學測應援「鐵定包中」　新北11處考場免費送包種茶

桃園春節垃圾收運大調整　市民掌握最新時程

更多熱門

相關新聞

打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

為提升斗南鎮石龜火車站周邊環境品質，推動鐵道小站觀光，縣長張麗善率隊前往會勘，與城鄉發展處長林長造、鄉親們實地檢視現況。張麗善表示，縣府將持續推動「斗南石龜火車站周邊環境改善工程」，透過分階段建設，打造兼具休憩、觀光與地方特色的鐵道小站，並提供居民更友善、舒適的公共空間。

彰化大埔路又車禍　機車對撞2騎士倒地

彰化大埔路又車禍　機車對撞2騎士倒地

為信眾留一盞燈　雲林海清宮休閒大樓正式開放

為信眾留一盞燈　雲林海清宮休閒大樓正式開放

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

關鍵字：

雲林人行道安全改善立委劉建國交通部林聰利

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面