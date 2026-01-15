高齡與通學並重　雲林人行安全建設加速推動

▲立委劉建國邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘人行安全改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為改善雲林縣人行環境安全、提升整體通行品質，立法委員劉建國日前邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘「永續提升人行安全計畫」相關工程，針對西螺鎮台一線人行道改善，以及褒忠鄉新湖村人行步道新設工程進行說明與討論，兩項工程總經費逾5,600萬元，盼打造更安全、友善的人行空間。

西螺鎮台一線人行道改善工程位於鎮內主要交通幹道兩側，西螺鎮長廖秋萍指出，該路段人車流量大，既有人行道老舊、機能不足，此次工程將針對人行道進行全面整建，改善長度約971公尺、寬度約2.8公尺，內容包含鋪面更新及相關附屬設施，總經費約2,376萬元。她感謝劉建國立委協助向中央爭取經費，讓地方能以更完善的規劃，提升行人通行安全與道路友善程度。

另一案為褒忠鄉新湖村雲111-1鄉道人行步道新設及路面改善工程，褒忠鄉長陳建名表示，該案總經費約3,290萬元，規劃重點以復興國小學童通學動線及鎮安宮周邊通行需求為核心，自鎮安宮水池旁外鎮安路起，延伸至復興路，全長約500公尺。工程將同步改善路面、人行步道、標線標誌與行人號誌，並針對5處路口進行整體改善，串聯學童通學路線與在地重要信仰據點，全面提升行人安全。

劉建國指出，雲林同時面臨高齡化社會與學童通學需求，人行安全更顯迫切，「行人安全不能等出事才補救，而是要提前規劃、一步一步到位」。不論是西螺台一線這類交通要道，或褒忠鄉學童每天行走的道路，都需要中央與地方攜手合作，打造安全、連續且友善的人行空間，讓長輩、孩子與所有用路人都能安心出門。

交通部公路局副局長林聰利於會勘中表示，感謝劉建國立委長期關注地方人行安全議題，公路局將持續配合地方需求，在經費與工程推動上給予支持，透過中央與地方合作，共同建構更安全、友善的用路環境。

▲西螺鎮長廖秋萍指出，該路段人車流量大，既有人行道老舊、機能不足，此次工程將針對人行道進行全面整建。（圖／記者游瓊華翻攝）