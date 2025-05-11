藉口上廁所逃婚！單身女運將60萬積蓄慘被騙光　渣男下場曝

▲單身女運將遭洗腦，60萬「結婚基金」就這樣飛了。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

一名在基隆開計程車的詹姓單身女駕駛，長期嚮往婚姻生活，沒想到卻因此落入詐騙陷阱。她與一名曾搭過她車的陳姓男子閒聊時，談及對婚姻的期待，陳男趁機描繪出一幅「婚後攜手經營小生意，不必再開計程車」的美好藍圖，並以此為誘餌，騙取詹女60萬元。2人原約好到戶政事務所登記結婚，沒想到陳男一拿到錢就以「上廁所」為由離開後失聯，詹女驚覺受騙後報警。基隆地檢署調查後，依詐欺罪嫌將陳男起訴。

起訴書指出，陳男2024年4月因急需用錢，想起與詹女曾有一面之緣，於是主動聯繫並展開騙局。他聲稱只要詹女願意提供60萬元現金，就能與她登記結婚，還謊稱已找到開餐廳的「大哥」願意擔任結婚見證人。陳男更進一步承諾婚後兩人將共同創業，讓詹女過上穩定生活，不必再日夜奔波於街頭。

詹女經過一周的考慮與交談後，逐漸相信陳男的說詞，並從銀行領出60萬元現金。雙方相約見面，由詹女駕車載陳男前往戶政事務所，並於門口將現金交給陳男，對方當場清點金額後，便一同走進戶政所準備辦理結婚登記。

不料此時陳男以「見證人快到了」及「想上廁所」為由離席，詹女在洽公區苦等不見人影，撥打電話也無人接聽，才驚覺遭到詐騙。報案後，警方展開調查。

檢方偵訊時，陳男坦承騙婚，表示因急需用錢才出此下策，所謂的「結婚見證人」也是臨時編造的謊言。基隆地檢署認為陳男詐欺行為明確，依詐欺罪將其起訴。