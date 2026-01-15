　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園春節垃圾清運規定一次看　環保局：初一至初三停收

▲桃市環保局籲請民眾落實資源回收妥善交付資源回收車。（圖／市府環保局提供）

▲桃市環保局籲請民眾落實資源回收妥善交付資源回收車。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節連假將至，桃園市環境保護局今（15）日正公布馬年農曆春節垃圾收運規劃，提醒市民提早掌握清運時程，妥善安排年終大掃除。其中農曆春節假期為2月17日至2月19日（初一至初三），全市各區（除復興區）垃圾收運規劃如下：2月15日（週日）小年夜當日依夜間原時段加班收運，16日（一）除夕自上午9時起提早收運，17日至19日（初一至初三）停止垃圾收運，20日（五）初四自上午9時起提前出勤收運，21日（六）起全面恢復原夜間時段正常收運。

▲桃市環保局宣布今年農曆春節期間垃圾收運規劃。（圖／市府環保局提供）

▲桃市環保局宣布今年農曆春節期間垃圾收運規劃。（圖／市府環保局提供）

環保局局長顏己喨表示，根據環保局近年統計，春節前一週垃圾量平均較平日增加近2倍，民眾若集中於農曆年節前夕排出大量垃圾，容易造成排隊時間拉長且交付不便，增加自身與第一線清潔隊員體力負擔。籲請市民提早分散大掃除時段，落實垃圾分類與資源回收，共同分散垃圾量高峰。

顏己喨提醒，家中如有高壓容器，如瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑或噴漆等，務必完成洩壓後，交由無壓縮斗之資源回收車回收，避免因擠壓導致爆裂或起火，以確保清潔人員與民眾安全。

▲桃市環保局提醒，民眾家中如有大型廢棄家俱（事業廢棄物除外）需收運，可致電各區中隊登記安排清運。（圖／市府環保局提供）

▲桃市環保局提醒，民眾家中如有大型廢棄家俱（事業廢棄物除外）需收運，可致電各區中隊登記安排清運。（圖／市府環保局提供）

環境管理處長張書豪強調，因應年節大型清運需求，各區清潔中隊將加派人力處理大型廢棄物及家具，民眾若有大型廢棄物（不含事業廢棄物）清運需求，請於2月11日（三）下午5時前向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點；2月11日下午5時至2月23日上午8時期間暫停受理登記，將於2月23日（一）上午8時恢復正常受理。

環保局提醒，春節期間最新、最即時垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢，環局會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單及垃圾車懸掛紅布條等多元管道加強宣導，協助市民輕鬆掌握收運時程。

 【更多新聞】

北捷隨機殺人！張文身亡逃過殺人罪　妨害兵役案獲不起訴處分

投資股票慘賠「每紮偷幾張」1年半A走629萬　一銀分行主任慘了

推去撞牆還勒頸！騙「自己跌倒免送醫」害死老爸　孽子下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【所以愛會消失對嗎】哥哥一哭鬧　1歲弟弟秒懂「遞棍子」給媽媽

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

大學學測1／17登場　新北部分考場紅線可臨停接送

南投縣新任秘書長李良珠、副祕書長簡育民1／16就任

南投縣即起受理申請友善育兒職場補助至2／28

一刷一修都是關懷　雲林推雙B計畫守護居住安全

學測應援「鐵定包中」　新北11處考場免費送包種茶

桃園春節垃圾收運大調整　市民掌握最新時程

更多熱門

相關新聞

新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

新北市環保局於9日接獲檢舉，指稱土城重劃區永福段出現水體污染情形，隨即派員分頭前往現場稽查。稽查人員當場查獲「僑馥建築經理有限公司」起造的「新濠岳」建案，以及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」，兩處工地皆因逕流廢水管理不當，導致場外水體遭受嚴重污染。環保局已依《水污染防治法》予以告發，並限期改善。

中和鐵皮倉庫大火！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

中和鐵皮倉庫大火！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

台東環保局提醒115年水污申報期限

台東環保局提醒115年水污申報期限

台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚　環保局開罰

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚　環保局開罰

關鍵字：

春節連假垃圾清運環保局掌握時程

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面