桃園春節垃圾清運規定一次看　環保局：初一至初三停收

▲桃市環保局籲請民眾落實資源回收妥善交付資源回收車。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節連假將至，桃園市環境保護局今（15）日正公布馬年農曆春節垃圾收運規劃，提醒市民提早掌握清運時程，妥善安排年終大掃除。其中農曆春節假期為2月17日至2月19日（初一至初三），全市各區（除復興區）垃圾收運規劃如下：2月15日（週日）小年夜當日依夜間原時段加班收運，16日（一）除夕自上午9時起提早收運，17日至19日（初一至初三）停止垃圾收運，20日（五）初四自上午9時起提前出勤收運，21日（六）起全面恢復原夜間時段正常收運。

▲桃市環保局宣布今年農曆春節期間垃圾收運規劃。（圖／市府環保局提供）

環保局局長顏己喨表示，根據環保局近年統計，春節前一週垃圾量平均較平日增加近2倍，民眾若集中於農曆年節前夕排出大量垃圾，容易造成排隊時間拉長且交付不便，增加自身與第一線清潔隊員體力負擔。籲請市民提早分散大掃除時段，落實垃圾分類與資源回收，共同分散垃圾量高峰。

顏己喨提醒，家中如有高壓容器，如瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑或噴漆等，務必完成洩壓後，交由無壓縮斗之資源回收車回收，避免因擠壓導致爆裂或起火，以確保清潔人員與民眾安全。

▲桃市環保局提醒，民眾家中如有大型廢棄家俱（事業廢棄物除外）需收運，可致電各區中隊登記安排清運。（圖／市府環保局提供）

環境管理處長張書豪強調，因應年節大型清運需求，各區清潔中隊將加派人力處理大型廢棄物及家具，民眾若有大型廢棄物（不含事業廢棄物）清運需求，請於2月11日（三）下午5時前向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點；2月11日下午5時至2月23日上午8時期間暫停受理登記，將於2月23日（一）上午8時恢復正常受理。

環保局提醒，春節期間最新、最即時垃圾收運資訊，可透過「桃園垃圾車APP」及環保局官網查詢，環局會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單及垃圾車懸掛紅布條等多元管道加強宣導，協助市民輕鬆掌握收運時程。