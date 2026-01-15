　
地方 地方焦點

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想當義消，不只靠熱血，也要跟得上時代，台南市消防局第三救災救護大隊西港分隊，舉辦一場別開生面的義消常年訓練，跳脫以往體能、戰技為主的訓練框架，首度將生成式AI與短影音製作導入課程，現場更直接「開拍」，由義消隊員親手打造一支具備電影質感的「義消招募影片」，成功掀起話題。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

西港分隊此次特別與西港數位機會中心合作，將短影音拍攝、AI腳本生成與動畫技術帶進消防訓練。義消隊員們在講師帶領下，學習如何與AI溝通、生成腳本並實際操作剪輯，現學現賣、即拍即用，合力完成一支充滿科技感與熱血氛圍的招募影片，展現西港義消與時俱進的全新形象。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，短影音已是目前社群傳播的主流形式，若要讓防災知識更有效傳遞給民眾，消防團隊同樣必須不斷進化。此次透過AI輔助製作短影音，不僅提升宣導效率，也讓義消夥伴發現，原來自己也能產出具專業水準的影音作品，對未來防災宣導幫助極大。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

參與課程的義消隊員也直呼「受益良多」，對於短時間內就能完成一支高質感影片感到驚喜，未來將把這些新技能實際運用在防災宣導與招募推廣上，讓消防安全資訊更貼近民眾、也更吸睛。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

消防局局長楊宗林則感謝西港數位機會中心提供專業師資與設備，並指出防災工作需要整合各界資源，跨界合作正是提升整體能量的關鍵。透過AI短影音學習，讓義消夥伴不只是救災現場的英雄，更成為數位時代的宣導尖兵。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊義消常訓導入生成式AI，隊員親手拍攝「電影級」招募影片。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也表示，隨著南科台南園區持續發展，推動「智慧消防」與「數位轉型」已成為市府重要方向。此次西港分隊將生成式AI導入義消常訓，不僅打破傳統訓練框架，也大幅提升宣導素材的品質與產能，期盼未來能持續運用科技輔助，讓防災觀念以更創新、更親民的方式走進市民生活，打造安全、宜居且具韌性的台南。

