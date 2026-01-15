機上乘客螢幕「全程放1畫面」他不解　過來人：睡起來很方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

一般來說，搭飛機沒辦法用網路，也就不能滑手機打發時間。就有網友表示，機上有娛樂系統時，他通常會看電影、聽音樂，不然就是直接睡覺，但他發現每次幾乎都會遇到一種人，從起飛到降落，螢幕只開著飛行地圖，「這樣看又不會飛比較快。」貼文引發討論，就有人分享，「我很愛看，看不膩欸！」

這名網友在PTT的Gossiping板問卦「坐飛機旁邊有人只看飛行地圖是不是怪咖？」他搭飛機時，若機上有娛樂設備，他通常拿來看電影或聽音樂，真的不想看就睡覺。但總會有人從頭到尾都只看「飛行地圖」，偶爾看一下地圖可以理解，但全程盯著看實在想不透，「看了也不會比較快到目的地。」

他曝女友感想「睡起來就知道在哪很方便」

看到貼文後，就有不少人跳出來分享看地圖的樂趣，「飛行地圖有些有3D的，還算有趣」、「我從小的興趣就是看遍所有地圖，上飛機也是，連旅遊都帶GPS記錄器，這很有趣的」、「我女友都看地圖，她覺得電影很無聊，睡覺起來就知道在哪裡很方便。」

也有網友表示，「飛機迷看Flightradar24動態的概念？」「無聊啊！經過特定地方的時候再往外看，比如櫻島之類的」、「我就是只看地圖目前到哪了，嘻嘻」、「其他東西你在地上都可以做，唯獨飛行地圖」、「我也是放著飛行地圖然後聽手機音樂、睡覺或想事情的人。」