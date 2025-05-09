金山男釣客陳屍排水溝！家人懷疑被殺害　檢解剖鑑驗曝真相

▲釣魚變命案？金山男釣客陳屍排水溝，檢方認定酒後失足非他殺。（圖／翻攝自「「●爆料公社●」臉書社團）

記者郭世賢／新北報導

61歲鄭姓男子今年初被民眾發現陳屍於新北市金山區一處排水溝內，家屬見其頭部與頸部有外傷，懷疑遭當晚經過的路人殺害。基隆地檢署隨後會同法醫進行解剖，發現鄭男體內殘留高濃度酒精，頭頸部傷勢亦非遭勒致傷，研判其因不明原因跌落水溝，加上酒精作用致無法自救，最終生前溺水死亡。

事發於今年2月22日下午，鄭男被發現陳屍於金山區兩湖里倒照湖附近的排水溝中。由於該排水溝水深不足30公分，家屬質疑除非突發心肌梗塞，否則不可能溺斃。此外，鄭男脖子兩側有瘀傷，頭部亦有一處約4公分撕裂傷，且案發前後3分鐘內，一輛轎車曾來回經過現場，家屬懷疑鄭男當時專注釣魚，遭路人攻擊致死，非單純意外。

警方調閱周邊監視器後，查出曾開車經過的男子。該男子供稱，當天兩度駕車經過現場，第一次見釣竿與冰桶，巡視周邊未見人影便離去；第二次經過時，釣具仍在原地，他曾在車上按喇叭但無人回應，隨後離去。儘管如此，檢方仍以殺人罪嫌將該男子提起公訴。

然而，經法醫解剖確認，鄭男體內有相當濃度酒精，頭部與頸部傷勢並非他人勒打所致，應為跌落水溝時撞擊造成，且其因醉酒導致無力自救，最終溺水身亡。基隆地檢署據此認定案件為意外死亡，對該名男子處以不起訴處分。

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