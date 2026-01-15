　
地方 地方焦點

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

▲校長張信良表示，高鐵校區是虎科大深化產學合作、布局航空人才的重要基石。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大高鐵校區「國際產學合作大樓」將整合機能打造中部及雲嘉南產業的新型合作平台。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學昨（14）日舉辦115年春節聯歡會，活動移師高鐵校區舉行，在新場域迎接教職員與產業夥伴齊聚一堂，也同步揭示高鐵校區第一期建設成果。校方指出，將於1月底完工的「國際產學合作大樓」與「國際航訓中心」，象徵虎科大正式邁入擴大產學鏈結、布局航空與高階技術人才培育的重要新階段。

虎科大表示，高鐵校區校地約17.18公頃，歷經多年規劃與取得，在校內團隊接力推動下，逐步完成建設配置。此次春節聯歡會移師高鐵校區舉辦，不僅是空間上的轉換，更象徵校區正式啟動，具有推進校史的重要意義，也讓教職員親身感受校園發展的新脈動。

▲校長張信良表示，高鐵校區是虎科大深化產學合作、布局航空人才的重要基石。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲前法務部長施茂林（左）襄贊虎科大高鐵校區66棵松樹，由校長張信良（右）代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

校長張信良指出，高鐵校區是虎科大面向下一階段發展的關鍵基礎，其中國際產學合作大樓與國際航訓中心的落成，將大幅提升學校在產業研發、技術育成、航空實務訓練與國際交流等面向的能量。未來校方將持續整合政府政策與產業資源，建構從教育、研發到就業銜接的技職教育生態系，強化整體競爭力。

張信良也提到，虎科大長期投入無人機與航空工程人才培育，已逐步累積教學與研究成果，隨著專業教學空間到位，將加速航空學院的籌設與師資招募，培育符合航空維修、航材管理、航空物流及飛航科技等領域需求的人才，回應國家航空產業與空域發展的人力需求。

前校長林振德亦特別返校出席聯歡活動。他回顧當年爭取校地的艱辛歷程，感謝地方民眾、教育部及各界的支持，並肯定虎科大近年在評鑑成果與政策計畫上的穩健表現。他表示，高鐵校區正式啟動，象徵學校進入擴大布局的關鍵時刻，對未來發展充滿期待。

▲校長張信良表示，高鐵校區是虎科大深化產學合作、布局航空人才的重要基石。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大春節聯歡會今年移師高鐵校區舉辦，教職員與30位多企業主齊聚祝賀，現場氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

依校方規劃，國際產學合作大樓為地上三層，總樓地板面積6,133平方公尺，將整合產學合作、研發行政與創新育成功能，推動跨域人才培育、企業共研與國際鏈結，成為中部及雲嘉南地區產業合作的重要平台。

同樣即將完工的國際航訓中心為地上兩層，樓地板面積4,832平方公尺，核心設施包含飛機修護實習廠棚，未來將作為航空專業訓練與實作課程基地，支援航空學院發展，培育符合國際規格的民航與維修技術人才。

虎科大也規劃，未來10年內將完成高鐵校區航空學院全區建設，包括興建地上7層的綜合教學大樓與多元專業實驗場域，逐步形塑南台灣兼具教學、研發、創新與技術培訓功能的航空專業重鎮。活動當天，前法務部長、現任中華法律風險管理學會理事長施茂林亦到場祝賀，並致贈66棵松樹予高鐵校區，象徵扎根永續與成長祝福，為新校區增添綠意與象徵意涵。

虎科大表示，未來高鐵校區將與本部形成雙核心布局，透過空間擴增、產學合作深化、航空產業鏈導入與國際鏈結，打造國內技術型大學發展的新典範，朝向具國際視野的航空教育與高科技人才基地穩步前進。

▲校長張信良表示，高鐵校區是虎科大深化產學合作、布局航空人才的重要基石。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大高鐵校區「國際航訓中心」未來將作為航空專業實作與教學的重要場域。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

