地方 地方焦點

嘉義推親子友善場域　15家旅宿餐飲獲五星認證

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表會 翁章梁化身「哈利翁帥」以魔法助推觀光產業發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表會 翁章梁化身「哈利翁帥」以魔法助推觀光產業發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局積極輔導觀光產業，今(15)日在大林鎮歐樂沃築夢城堡舉辦「114年度觀光產業輔導成果發表會」，依「餐飲服務品質提升」、「觀光軸線異業結盟」及「親子友善場域推動」四大面向呈現輔導成果。縣長翁章梁也在現場化身為「哈利翁帥」，親自頒發獎項，表彰優秀的餐飲與旅宿業者。

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表會 翁章梁化身「哈利翁帥」以魔法助推觀光產業發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

發表會的現場氛圍以「魔法學院」為主題設計規劃，，象徵業者如同學習魔法般，將服務質感全面升級。為了契合主題，主辦單位更邀請魔術師進行精彩的魔術表演，為活動拉開帷幕。

在餐飲業部分，文觀局依據餐廳的需求「到府輔導」，並邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華(阿華師)及台灣食研等業界專家，協助奮起湖大飯店、歐樂沃築夢城堡、蘊味台菜嘉餚及青葉山莊等4家餐廳，根據其主打商品研發創新料理，如冷食便當、巧克力湯咖哩及焙香咖啡燒醬烤豬排等，並成功將這些新菜品納入菜單進行銷售。

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表會 翁章梁化身「哈利翁帥」以魔法助推觀光產業發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

在觀光軸線的發展上，嘉義縣山區有3條熱門的觀光軸線，分別為162、166及台18線，文觀局媒合軸線上的業者與知名品牌合作，開發聯名商品，以提升伴手禮的特色。例如，166線與老楊方塊酥合作開發的烏龍茶方塊酥，162線與蓋婭莊園合作開發的香氛卡，還有台18線與薰衣草森林合作開發阿里山蜜香紅茶及雲上咖啡霜淇淋，這些聯名產品在合作店家均有販售。

在親子友善場域的推動上，文觀局不僅協助高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、白樹腳驛棧及行滿民宿改造房間及設施，提升親子旅遊體驗，更輔導長榮文苑酒店等15家旅宿業或餐飲業通過親子友善場域的5星認證，讓家長更容易選擇適合的消費場域。

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表會 翁章梁化身「哈利翁帥」以魔法助推觀光產業發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

歐樂沃築夢城堡業者分享，他們將自家的巧克力產品融入餐點，於聖誕節期間推出套餐，成功販售約1500份，成效顯著。

翁章梁認為，觀光產業無論在哪個縣市都相當競爭，因此提升整體觀光質量是關鍵。他強調，縣府將繼續加強協助與輔導，並藉由公私合作，進一步推動觀光產業的發展。

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表會 翁章梁化身「哈利翁帥」以魔法助推觀光產業發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長提到，現今已是網路時代，促使分眾旅遊的興起，若是業者具有特色，就能透過網路帶動旅遊人潮。他強調，只要用心介紹自己、發展自身特色，小兵也能立大功，大家一起努力，共同進步。

