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毒咖啡大盤落網！天道盟北山會藥頭有練過　3警壓制才就範

記者張君豪／台北報導

2025年雙北市世壯運在信義區隆重開幕，各國觀光人潮湧入北市信義區，信義警分局擔憂轄內夜店營業場所毒品流竄、傷害台灣國際形象，下令所轄警方全力掃毒，信義分局偵查隊14日查獲隸屬天道盟北山會成員、綽號兔子的謝姓藥頭，警方在他住處及機車置物箱查獲毒品咖啡包1100包，總重達4公斤，末端市價達新台幣55萬元。

▲警方逮捕販售毒咖啡包的天道盟北山會藥頭謝男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕販售毒咖啡包的天道盟北山會藥頭謝男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方當天行動分別逮捕謝姓藥頭（33歲、經查有槍砲、販毒前科）及毒咖啡包下游賣家陳男（26歲）、林男（27歲），據了解，謝男當年混跡新北起家，原本隸屬天道盟孔雀會成員，近年孔雀會式微後轉台加入北山會，他長年以販毒為業，加上販毒風險高，曾有段時間攜槍防身，因此先後遭新北市海山、新店警方依涉犯販賣毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送，最後被判刑18年，直到2024年服刑12年後才獲假釋，未料出獄後重操舊業，繼續販毒。

▲警方逮捕販售毒咖啡包的天道盟北山會藥頭謝男。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方透過網路巡邏，發現謝男透過手機加密通訊軟體電報（telegram）販毒，以每包毒咖啡包3百元價格販售，陳、林等人再以5百元價格轉買，警方懷疑這些毒咖啡包有流入信義區，甚至是轄內的夜店等特種營業場所，目前正循線溯源清查。

▲警方逮捕販售毒咖啡包的天道盟北山會藥頭謝男。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方會同新北三重分局警力，到新北三重某社區逮捕謝姓藥頭，未料謝男在監獄中養成健身習慣，力量超大，現場便衣警力上前攔阻他時極力反抗，警方動員3人圍攻才順利把謝男壓制在地，謝男聲稱自己在監獄中養成每天做5百個伏地挺身，雖已經30多歲，卻仍保持上半身呈倒三角的壯碩身材。

警方偵訊後將3人依涉犯販毒罪嫌移送地檢署偵辦，3人遭檢察官裁定10萬元交保候傳。所幸這批1100包毒咖啡遭警方查扣、未流入市面釀成危害。警方強調將持續掃蕩不法行為，淨化轄內治安。

▲警方逮捕販售毒咖啡包的天道盟北山會藥頭謝男。（圖／記者張君豪翻攝）

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