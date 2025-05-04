囂張！友人被砍傷竟衝警所討公道　基隆3煞持辣椒水狂噴下場曝

▲挑戰公權力！闖警所尋仇下場曝，主謀遭重判2年。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓男子因友人遭砍傷，竟夥同友人衝進派出所尋仇，並當場朝凶嫌噴灑辣椒水，導致現場一度混亂。基隆地方法院近日審結，依妨害公務與聚眾鬥毆罪判處3人不等刑期，其中首謀林男判處2年徒刑。全案仍可上訴。

2023年10月19日凌晨4時許，林姓男子（林柏舟）得知汪姓友人在鬥毆事件中遭邱姓男子砍傷，隨即趕往部立基隆醫院探視。期間得知邱男已被警方帶往基隆警第一分局南榮路派出所，他竟憤而集結賴姓男子（賴品睿）與周姓男子（周聖凱）共謀報復。

3人持高爾夫球桿、金屬鐵棒與辣椒水前往派出所，將器械暫置所外後進入所內。警方上前詢問時，林男突然持辣椒水朝邱男臉部猛烈噴灑，賴男則當場環抱欲上前制止的陳姓警員，周男則在旁助勢呼喊，場面一度混亂。

所內警方見狀隨即介入制止，將3人壓制並逮捕，當場查扣辣椒水、高爾夫球桿與金屬鐵棒等證物。案經偵訊後，3人均坦承犯行，並由檢方依妨害公務、聚眾鬥毆等罪嫌提起公訴。

法院審理期間，林男承認全程主導，供稱相關器械皆為其準備，且噴辣椒水行為由其親自執行。賴、周2人亦坦承參與其中，賴男更表示確有阻攔員警之行為。

法官審酌3人事證明確、行為公然藐視公權力，已構成妨害公務與聚眾鬥毆罪，且林男為首謀，刑責最重。最終判處林男有期徒刑2年，賴男1年6月、周男9月，並宣告犯案工具予以沒收。