從實戰到傳承！新北透明晶質獎經驗分享　讓廉政治理更有感

▲新北市政風處今年透明晶質獎標竿學習講座召開情形。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵新北市政府各行政機關提升行政透明、推動簡政便民措施，並積極參與法務部透明晶質獎，新北市政府政風處於今（14日）舉辦「透明晶質獎標竿學習講座」，透過經驗分享與實務交流，引導機關精進廉能作為，提升參獎動能。此次講座特別邀請參獎經驗豐富的經濟部水利署政風室蔣立偉視察，以及榮獲2025年透明晶質獎「整體廉能作為」類特優機關殊榮之本府經發局政風室林廷軍主任，分享參獎實戰經驗，協助同仁掌握參獎重點與執行策略。

▲新北市政風處長尹維治致詞。



政風處長尹維治表示，透明晶質獎自設立以來，市府各機關持續積極參與，展現新北市府致力提升行政透明度、優化便民服務與深化廉政治理的堅定決心。隨著今年第4屆透明晶質獎即將展開，本次講座除提供他機關成功經驗作為借鏡，亦促進市府內部橫向交流，讓廉政成果得以相互學習、共同成長，具有承先啟後的重要意義。

為協助市府機關具體呈現廉能透明的施政成果、深化機關廉潔形象，新北市政府政風處今年將持續透過成立工作小組、辦理參獎說明會、舉辦觀摩與交流講座，以及提供個別諮詢輔導等多元方式，協助各機關結合自身業務特色，落實透明晶質獎所倡導的「激勵、承諾、實踐、參與、信賴」理念，鼓勵踴躍參獎，爭取佳績，共同推動新北市廉能治理再升級。

▲新北市水利局副局長張修銘意見交流。

▲經濟部水利署政風室蔣視察立偉分享參獎經驗。