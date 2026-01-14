　
地方 地方焦點

從實戰到傳承！新北透明晶質獎經驗分享　讓廉政治理更有感

▲新北透明晶質獎經驗分享。（圖／新北市政風處提供）

▲新北市政風處今年透明晶質獎標竿學習講座召開情形。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵新北市政府各行政機關提升行政透明、推動簡政便民措施，並積極參與法務部透明晶質獎，新北市政府政風處於今（14日）舉辦「透明晶質獎標竿學習講座」，透過經驗分享與實務交流，引導機關精進廉能作為，提升參獎動能。此次講座特別邀請參獎經驗豐富的經濟部水利署政風室蔣立偉視察，以及榮獲2025年透明晶質獎「整體廉能作為」類特優機關殊榮之本府經發局政風室林廷軍主任，分享參獎實戰經驗，協助同仁掌握參獎重點與執行策略。

▲新北透明晶質獎經驗分享。（圖／新北市政風處提供）

▲新北市政風處長尹維治致詞。

政風處長尹維治表示，透明晶質獎自設立以來，市府各機關持續積極參與，展現新北市府致力提升行政透明度、優化便民服務與深化廉政治理的堅定決心。隨著今年第4屆透明晶質獎即將展開，本次講座除提供他機關成功經驗作為借鏡，亦促進市府內部橫向交流，讓廉政成果得以相互學習、共同成長，具有承先啟後的重要意義。

為協助市府機關具體呈現廉能透明的施政成果、深化機關廉潔形象，新北市政府政風處今年將持續透過成立工作小組、辦理參獎說明會、舉辦觀摩與交流講座，以及提供個別諮詢輔導等多元方式，協助各機關結合自身業務特色，落實透明晶質獎所倡導的「激勵、承諾、實踐、參與、信賴」理念，鼓勵踴躍參獎，爭取佳績，共同推動新北市廉能治理再升級。

▲新北透明晶質獎經驗分享。（圖／新北市政風處提供）

▲新北市水利局副局長張修銘意見交流。

▲新北透明晶質獎經驗分享。（圖／新北市政風處提供）

▲經濟部水利署政風室蔣視察立偉分享參獎經驗。

【搶暖爐之戰開打????】比熊揮空拳慘被貓壓制　笑爛全場！

猛男喪屍裁准安置4個月　一度被醫院拒收

猛男喪屍裁准安置4個月　一度被醫院拒收

新北市金山區11日晚間發生驚險事件！一名翁姓男子持雙刀在超商前追攔車輛，警方獲報圍捕，他竟駕車逃逸並衝撞警車，最終遭攔截逮捕。警方在其身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的毒品，初篩呈現依托咪酯陽性反應。翁男言行異常，自稱外星人。昨（13日）晚間將他移送基隆地檢署。翁男在地檢署對法警、檢察咆哮，拒絕上銬；檢察官複訊後，向法院聲請暫時安置翁男4個月獲准。

金價狂飆！黃金博物館大金磚身價破10.38億

金價狂飆！黃金博物館大金磚身價破10.38億

新北東北角限定「海中黑金」　漁民冒寒採收鮮嫩紫菜

新北東北角限定「海中黑金」　漁民冒寒採收鮮嫩紫菜

新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

新北市透明晶質獎廉能治理行政透明簡政便民

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

