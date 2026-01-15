補足長照人力！扶輪社捐高階教學設備　助雲二監技訓升級

▲扶輪社代表與雲二監共同揭牌，象徵公私協力投入收容人職能培力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對台灣人口快速老化、長照人力持續吃緊，矯正機關也積極回應社會需求。雲林第二監獄今（15）日舉辦「扶輪社全球獎助金捐贈」儀式，國際扶輪3502地區桃園福興扶輪社捐贈多項高規格教學設備，協助提升監內照顧服務員職業訓練品質，為收容人培養實務即戰力，也為長照產業補足未來人力。

雲林第二監獄指出，該監已取得勞動部認證檢定場地資格，長期辦理照服員職訓課程，但為讓訓練更貼近真實照護情境，仍需具臨場感的專業教學模具。桃園福興扶輪社在得知需求後，主動發起捐贈計畫，將社會資源導入監所技訓現場，不僅補強硬體設備，也讓「被期待能改變」的信念，實際傳遞到每一位學員手中。

捐贈儀式由國際扶輪3502地區總監張玉斌與桃園福興扶輪社社長邱芳琅率社友親自到場見證。張玉斌表示，扶輪社長期以「服務行善」為核心理念，結合專業與愛心回應社會問題，此次將資源投入矯正機關，期盼協助受刑人習得一技之長，讓這份來自社會的善意，成為他們未來重返社會、穩定生活的重要支撐。

雲林第二監獄典獄長林豐材表示，感謝扶輪社的鼎力相助，包括「全身甦醒安妮」、「嗆哽模型」、「多功能假病人」及「多媒體教學系統」這批高擬真教學設備與多媒體系統，將直接用於照顧服務員班訓練與檢定，讓學員能在監內模擬實際臨床與照護現場，熟悉急救、嗆哽處理與日常照護流程，大幅提升實務操作能力與就業競爭力。

儀式中，雙方代表共同揭牌，象徵公私協力跨出重要一步。雲林第二監獄指出，矯正工作不僅是管理，更是陪伴與重建，透過政策引導與民間資源攜手合作，才能編織更綿密的社會安全網。這場捐贈儀式不只是設備交付，更是一份對生命與改變的承諾，期許每一位受訓學員，都能在專業服務中找回尊嚴，在付出中看見自身的價值。

▲國際扶輪3502地區桃園福興扶輪社捐贈高規格教學設備，協助雲林第二監獄提升照服員訓練品質。（圖／記者游瓊華翻攝）