日月光、中華電信、台塑化都投入　114年中台灣公私協力造林8.2萬株

▲埔里事業區第84林班造林地，由日月光環保永續基金會認養。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署長期推動公私協力認養植樹造林，受理企業團體申請件數也逐年增加，114年度共有6家企業團體認養造林，面積共32.96公頃，另有企業自行造林5.64公頃，共新植8萬2237株林木，成果豐碩。

林保署南投分署表示，該分署自106年迄今已受理38件、共134.32公頃認養造林案，114年在企業團體方面有慈心有機農業發展基金會、日月光及拓德環保永續基金會、萬海航運、中華電信、信錦企業等6家，還有慈心及台塑石化公司合作造林2件；另利勤實業及台灣高鐵繼完成前3年合作經驗後，又延續認養第4至6年撫育工作，經半年多來的努力，目前造林木生長狀況良好，該分署已將114年執行成果回饋給各認養單位，受到認養單位肯定。

▲雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口高灘地河川揚塵防治造林，由慈心有機農業發展基金會及中華電信認養。

該分署表示，目前企業認養造林主要有2種方式：一是考量有心參與的企業團體可能因時間、人力及專業等因素限制，無法自行造林，但仍積極表達參與植樹減碳的意願，故於115年度將開放包含國有林疏伐跡地、濫墾地收回、河川高灘裸露地等14筆面積約36.38公頃造林地，供企業捐款認養新植造林，預計栽植約8萬8385株適地、原生造林樹種，由該分署辦理招標發包並執行造林撫育工作。

其次是認養合作造林，該分署115年度已將彰化市桃源段面積0.24公頃收回林地，上傳林保署設置之自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台，自即日起至115年2月13日止公開徵求具行動力之企業團體踴躍提出認養造林計畫，希望結合公私部門資源及地方力量，共同促進棲地多樣性及友善農業發展；詳細認養造林資訊，請至林保署南投分署網站/為您服務/捐款認養植護樹申辦網頁查詢，或洽服務專線049-2365226分機2209黃小姐。