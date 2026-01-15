快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，昨深夜移送地檢署複訊。（圖／民眾提供）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課課長王詠濬、民政課前承辦員曾女等4人帶回偵訊。花檢複訊後曾女獲請回、張源寶20萬元交保、王詠濬15萬元交保；林清水則因涉嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，遭檢方聲請羈押禁見，稍早花蓮地院法官裁准。

檢方調查，林清水等4人均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、同月22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法等規定，積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤，林清水等4人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。

花檢14日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局發動搜索，並將林清水等4人帶回訊問，複訊後認4人均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，諭知前承辦員曾女請回，限制住居、出海及出境；民政課長王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海；公所秘書張源寶20萬元交保，限制住居出境出海；鄉長林清水則遭檢方認定有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭將林逮捕，並向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。