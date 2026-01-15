　
地方 地方焦點

台東推動循環經濟　49家餐飲業者加入可循環容器行列

▲台東環保局輔導49家餐飲業者導入可循環容器。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東環保局輔導49家餐飲業者導入可循環容器。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化源頭減量行動、落實循環經濟理念，台東縣環境保護局持續推動「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」，攜手在地餐飲業者，從日常飲食出發，逐步改變一次性用品的使用習慣。目前台東縣轄內已有49家餐飲業者完成導入循環容器，服務據點遍及全縣16個鄉鎮市，讓民眾在更多生活場域中，輕鬆實踐減廢消費。相關可循環容器店家資訊，可至環境部循環署「一次用產品源頭減量宣導網」查詢。

台東縣政府表示，縣府以聯合國永續發展目標（SDGs）作為重要施政方向，從SDG12「負責任的生產與消費」及SDG11「永續城鄉」出發，鼓勵以重複使用取代一次性用品，從政策制度與日常生活同步推動轉型。「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」即是在循環經濟示範場域的理念下推動，透過導入可重複使用的內用與外帶容器，實質降低一次性塑膠餐具對環境造成的負擔，也展現台東推動永續飲食的具體行動。

台東縣環保局指出，隨著計畫逐年推進，縣內響應循環容器的餐飲業者持續成長，透過業者端提供循環容器、民眾端自備餐具的雙向配合，已有效減少一次性餐盒與塑膠餐具的使用量，不僅降低垃圾產生，也同步減輕清運與後端處理的環境壓力。對民眾而言，使用可清洗、可重複使用的餐具，有助於培養長期減廢習慣，讓環保行動自然融入日常生活。

環保局也鼓勵更多餐飲業者加入循環行列，有意願參與「可重複清洗容器盛裝餐點外送」計畫的業者，可填寫報名表單（https://pse.is/4jecrq）提出申請，共同擴大台東的循環飲食網絡。

環保局強調，透過循環容器的持續推行，希望讓「一餐減一廢」成為台東生活的一部分，結合餐飲業者與民眾的共同參與，實踐「用得安心、借得方便、環境更好」的永續飲食態度，穩健邁向低碳、友善的永續城市目標。

