三峽轎車衝撞學生人群重大事故　賴清德震驚心痛：全力救護

▲三峽重大事故，75歲駕駛因不明原因駕車暴衝。（圖／民眾提供）



記者陶本和／台北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日下午4時04分放學時間傳出重大車禍；消防局通報資訊，一輛自小客車衝撞學生人群，12名學生受傷倒地，其中7名學生無生命跡象。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德聞訊後感到震驚且痛心，第一時間指示行政院成立專案小組掌握情勢，並下令協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬。

根據新北市消防局16時29分通報資訊顯示，16時04分受理報案，16時20分趕抵現場，出動21車50人，由組長指揮；現場情況為一輛自小客車衝撞「北大國小」學生人群；有12名學生受傷倒地，其中有7名學生無生命徵象。

初步了解，該輛肇事的小客車衝撞約140公尺，直到撞上中央分隔島後才停下。警方調查，肇事駕駛高齡78歲，撞擊後陷入昏迷，目前緊急送醫，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，賴清德總統聞訊後感到震驚且痛心，並表達高度關切，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，要求積極協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬，協助傷者早日康復，並儘速釐清事故發生原因。

行政院發言人李慧芝也表示，行政院卓榮泰院長對於事故感到相當痛心，目前已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患，盼傷者早日康復，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，並儘速釐清事故發生原因。

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝）