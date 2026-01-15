雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

▲雲林破獲偷雞集團，數百隻流入市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、閔文昱／綜合報導

雲林縣多處雞舍近日深夜接連遭竊，歹徒結夥駕駛小貨車犯案，短短數日內偷走多達700多隻雞，嚴重衝擊農民生計。雲林地檢署指揮警方循線追查，迅速鎖定犯嫌身分，主嫌詹姓男子遭法院裁定羈押，其餘共犯分別限制住居或請回，全案持續擴大偵辦中。

深夜破壞雞舍 數百隻雞一掃而空

雲林縣警察局斗南分局指出，轄區內在去年12月23日、24日及今年1月2日深夜，接連發生多起雞舍竊案。歹徒駕駛自小貨車前往沈姓、張姓被害人所有雞舍，持老虎鉗破壞鐵絲網後大肆行竊，單案偷走雞隻動輒數百隻，行徑相當囂張，已嚴重影響地方治安與畜牧產業秩序。

警方獲報後立即調閱沿線及周邊監視器畫面，迅速鎖定多名可疑對象，並報請雲林地檢署黃薇潔檢察官指揮偵辦。為防止共犯間串證、滅證，檢方隨即核發拘票，將詹姓主嫌（61歲）及顏姓、林姓共犯3人拘提到案。

主嫌遭羈押 共犯有人限制住居

檢察官訊問後認定，4人涉犯刑法使用兇器、結夥三人以上之加重竊盜罪，犯罪嫌疑重大。其中詹姓主嫌、顏姓與林姓男子有逃亡及反覆犯案之虞，向雲林地方法院聲請羈押。法院裁定，詹姓主嫌准予羈押，顏姓共犯限制住居，另一名林姓男子則裁定請回；至於林姓女子，檢方認無羈押必要，訊後飭回。

據了解，犯嫌到案初期一度矢口否認犯行，直到其中一人坦承「後面下車的人都知道雞是偷來的」，全案才逐漸突破。檢警查出，遭竊雞隻隨即被轉售至傳統市場及黃昏市場，不法獲利可觀，後續也將追查是否有攤販涉嫌收購贓物。

雞價高漲成下手動機 檢方將溯源追查

檢警調查，目前產地雞隻批發價每台斤約58至62元，單隻雞中盤進價至少350元以上，相較入冬前每台斤僅46至48元，價格明顯上漲，研判成為歹徒鋌而走險的誘因。雲林地檢署強調，竊盜畜禽不僅侵害農民生計，也動搖地方產業秩序，對於結夥、反覆實施的財產犯罪，將依法嚴辦、絕不寬貸。