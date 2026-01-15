　
地方 地方焦點

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

▲南消新營分隊於榮眾科技新營廠辦理危害性化學品搶救演練，模擬化學品洩漏引發火災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應轄區內化學品使用場所日益增加，提升化學災害整體應變能量，台南市消防局第一救災救護大隊新營分隊於15日，選定轄內榮眾科技股份有限公司新營廠，辦理「危害性化學品搶救演練」，透過貼近實務的災害情境設計，全面檢視化學災害發生時的指揮調度與跨單位協同應變能力。

本次演練模擬三氧化鉻（氧化性固體）及丙酮存放區發生洩漏並引發火災。新營分隊接獲通報後迅速出動，第一梯次人車抵達現場即完成指揮架構建立、水源佔據及初步危害辨識，並依危害性化學品災害搶救標準作業程序（H.A.Z.M.A.T.），明確劃設熱區、暖區與冷區，確保救災人員及周邊環境安全。

消防人員全程穿著防護裝備進入災害現場，依序執行人命搜救、火勢控制與周界防護作業，並同步演練受污染人員除污與後送處置流程，整體救災節奏專業且有條不紊。演練過程中，工廠管理權人也即時提供廠區化學品種類、數量、存放位置平面圖及安全資料表（SDS），並指派專人於現場協助救災，落實廠區自主管理責任。

此次演練同時建立後勤照護（REHAB）機制，於安全區域設置救災人員休息站，提供遮蔭、大型電風扇搭配浸泡冷水的主動式降溫措施，並補充電解質、飲水與營養，同時進行醫療評估與必要的緊急處置，確保消防人員在高風險、高耗能環境下，仍能獲得充分休息與體力恢復。

台南市長黃偉哲表示，危害性化學品災害處置必須以「安全優先、精準應變」為核心原則，透過實際搶救演練，不僅能強化消防人員的專業判斷與戰術運用，也能同步提升廠區自主管理與通報效率，達成防災與減災的雙重目標。

消防局局長楊宗林指出，面對化學災害風險，必須做好萬全準備，並強調「處理正確比處理快速更重要」。除持續精進消防訓練外，也要求各類場所完善建立圖資、化學品清冊等基礎資料，以降低災害衝擊、守護市民安全。第一救災救護大隊大隊長邱國禎也補充，製造業涉及多元化學物質，一旦發生事故影響層面廣泛，透過實地操演可有效檢視現行應變計畫，進一步優化消防與廠區自衛編組的協同應變能量。

化災危險化學品火災南消實兵演練

