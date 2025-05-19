RM錶3900萬賣出　律師點「法院1行為很母湯」變洗錢工具！手段曝

▲年輕潮男得標RM粉鑽錶。（圖／記者許權毅攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中地檢署昨日舉辦偵破台美跨境詐欺洗錢案，隨後進行法拍，當中最受矚目的RM精品粉鑽錶，由一名神秘的年輕男以3900萬標下，立即引起眾人目光。林智群律師疑惑指出，法院是否有執行KYC（確認客戶身分程序）？點出背後手法，擔心法院的法拍程序，恐成為詐騙集團洗錢的最佳工具。

林智群律師在臉書發文，法院在處理這類拍賣時，是否有落實KYC程序，是一大疑問，「我一直覺得，法院其實是洗錢最好的手段，燈下黑啊！」他舉例，若被告以5000萬元交保，律師帶現金到法院繳納，法院人員僅會點鈔確認，媒體則報導「天價交保」，卻從沒有人追問「這筆錢是哪裡來的」。

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林智群指出，「如果是詐騙集團被告，那個錢看起來很可疑，不是嗎？」當案件結束，具保人可以把錢領回去，來源非常乾淨，是法院國庫給的錢，還有法院文件可以證明，「原本的黑錢，到法拍程序洗一次，出來就是一支乾乾淨淨的名錶了」。林智群感嘆，「法院如果沒對金錢來源進行查核的話，可能在不知不覺中變成有心人的洗錢工具」。

底下網友熱議，「當下看到這新聞，我也是第一個想到錢的來源」、「原來到了2025年的現在，法院還沒有KYC，這個不只落後一兩年，是落後全世界吧」、「哇！新時代洗錢術」、「我曾經有想過，但是真的沒想到原來一點查證機制都沒有」、「最危險的地方，往往是最安全的」、「如果警察夠聰明，好好跟下去，應該會有所收穫！正常的有錢人，買這種錶是不會這樣高調的」。

還有網友指出，拍賣商品還有122萬顆USDT（泰達幣，加密貨幣），「買了幣要10-20天才能拿到，還每次都溢價才能拍到，你猜猜都是誰去拍的？對，黑錢，因為警察檢查官不會KYC啊！服了，這簡直就是司法背書的絕佳洗錢機會啊」。