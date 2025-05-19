神鬼女詐董座50億狂掃上億精品　拍賣會奢豪2千萬DIOR搶先曝光

▲北檢囑託執行署士林分署舉辦詐欺案查扣精品拍賣會。（圖／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦女子羅佩雯涉嫌以投資機票、移民等幌子，詐騙臺雅集團前董事長沈鈺雄逾50億元案，查扣羅女購買的大量限量精品，經羅女同意後，台北地檢署委託行政執行署進行變價拍賣，包括市價約百萬元的LV復古腳踏車、巴黎凡登廣場造型首飾盒、2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組都將在20日的拍賣會中亮相。

羅佩雯曾任旅行社票務，15年前就曾因詐欺罪被判刑2年5個月，假釋出獄後又涉嫌從2019年起，和擔任沈裕雄特助職務多年的鄭淳駿合作，向沈裕雄謊稱擁有大量海外客戶之商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利，並聲稱各投資案僅100天至180天，即可獲取最高7成的高額利潤。

▲市價近 2000 萬元的 DIOR 手錶暨耳環套組。（圖／北檢提供）

羅佩雯另以幫沈裕雄辦理子女海外護照為由，向沈鈺雄謊稱能透過關係取得英國、澳洲、墨西哥等國家的特殊移民投資，直到沈裕雄過世，家人整理公司帳冊與遺物時，才發現沈裕雄生前反覆投資受騙50億元。

台北地檢署檢察官郭盈君2月指揮調查局新北市調查處展開搜索約談，在羅佩雯家中查獲愛馬仕、LV等名牌包、衣服、首飾、傢俱、腳踏車、名畫等高級精品，估算市價近億元，另在鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM 等進口豪華轎車。

▲「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒。（圖／台北地檢署提供）

檢察官依詐欺罪嫌，向法院聲請羈押羅佩雯、鄭淳駿等被告獲准後，為了避免扣押的精品價值因時間而減損，經徵得羅佩雯同意，囑託法務部行政執行署士林分署辦理變價拍賣，訂於5月20日上午辦理第一次拍賣會。