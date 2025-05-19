大地主「寄付」行天宮9棟房產　養女控詐欺結果出爐

▲行天宮受贈9棟房產，遭贈與人養女控告準詐欺得利，北檢偵查結果不起訴。（資料照／記者楊智雯攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市89歲張姓男子，2022年底捐了9間房產給行天宮，張男的養女得知後，怒控行天宮董事長吳岳羽利用養父失智症詐欺，台北地檢署傳喚行天宮志工、公證人釐清張男贈屋經過，都無法判斷張男當時精神狀態有異，不能以張男事後被診斷為失智，就說行天宮受贈過程不法，19日處分不起訴行天宮董事長吳岳羽。

張男養女指控，行天宮董事長吳岳羽明知張男辨識能力顯有不足，在2022年11月30日，擅自將張男帶到公證人事務所，在不知情的公證人見證下，製作捐贈9筆房產的契約公證，並在2023年1月17日辦理過戶，藉此排除張男養女的繼承權，涉嫌《刑法》準詐欺得利罪。

吳岳羽否認犯罪，辯稱當時是行天宮服務志工把張男帶到事務所，張男說要「寄付」，因為張男有重聽，透過筆談得知，張男手寫要捐贈房產，之後張男拿了一些房產資料、公證書，還有台北市的長照評估報告寫著「無失能」，因為評估報告上顯示張男還有養女，吳岳羽詢問張男要不要通知女兒，張男說這件事他可以做主。

檢察官傳喚行天宮不動產事務處理人員作證，曾到張男家中訪視，張男說妻子過世前有留錢給養女，所以不用再把房子留給養女，過程中張男對不動產跟稅的問題都很清楚，只是因為重聽所以講話比較大聲而已，沒有意識不清、精神不穩、記憶不清的狀況。

本件贈與的公證人提供在律師事務所公證的全程錄影，張男一直強調，已經給養女4千多萬元財產，所以名下9筆房地要捐給行天宮，其中有部分房產出租中，張男還有寄存證信函給存承租人，表明期滿不續約。

雖然張男的養女指出，醫師診斷張男有失智症、慢性妄想型思覺失調症，且依張男陳述，從他55歲起就已經覺得很多人要偷他的錢，要害他，只是一直沒有就醫；但檢察官考量相關證人說詞，以及張男親寫存證信函字跡工整、條理分明，不能以事後的就醫紀錄或診斷書，證明贈屋當下有精神障害或辨識能力不足的情形，因此以詐欺罪嫌不足，處分不起訴。