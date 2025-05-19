人夫裝針孔偷錄分房妻！狂拍私密照挨告　「安太座」價碼曝

▲新北一名人夫懷疑妻子外遇，為蒐集證據安裝針孔攝影機偷拍妻子私密照，被抓包遭對方提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳欣蓉／新北報導

新北一名人夫（下稱A男）因懷疑分房睡的妻子（下稱B女）搞外遇，為了蒐集證據，就在妻子房內偷裝針孔攝影機監視其一舉一動，並多次錄下對方換衣服，甚至裸體等私密畫面，被妻子發現後憤而提告。新北地院則依據被告無前科、犯後有悔意，並且給付7萬元彌補妻子等種種跡象，判決他有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

A男與B女一同居住在新北市中和區，不過夫妻倆因故分房睡，沒想到A男因懷疑B女外遇，所以為蒐集證據，竟然從去年2月9日深夜10時起，至同年月12日深夜11時為止，在B女房內偷偷安裝針孔攝影機，並將鏡頭對準床舖、衣櫃攝錄妻子更衣、裸體等足以引起性慾或身體隱私部位等影像。

新北地院審理案件認為，A男無視法律對他人性隱私權的保護，僅因懷疑妻子外遇，想要蒐集證據而犯行，顯然欠缺尊重他人隱私權的觀念，除了侵害妻子生活隱私外，更造成其受有一定心理壓力及創傷，實屬不該。然而，在兼衡被告過去無前科，且考量被告素行、智識程度、職業及家庭經濟狀況，並已提存7萬元給妻子，表達彌補被害人之意，判決被告犯無故攝錄他人性影像罪，處以有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。