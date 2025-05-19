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獨／不是詐團收回！中檢法拍RM粉鑽錶3900萬　神秘得主身份曝

記者白珈陽／台中報導

日前在台中地檢署的法拍會上，出現一只全球僅有7只、估值高達6200萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶（品牌名下稱RM），最後被1名台北年輕神秘買家以3900萬元得標，此價格也創下行政執行署法拍動產最高紀錄，現在神秘買家身分曝光！根據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握消息，男子疑是RM駐台經銷商人員，因瑞士原廠「重視品牌形象」，下令必須將此錶拍回。

▲▼一支RM粉鑽手錶標到3900萬！年輕潮男淡定：我要自己戴。（圖／記者許權毅攝）

▲中檢拍賣會拍出1只Richard Mille 07-02，白衣男子以3900萬標得。（圖／記者許權毅攝）

中檢偵破台美詐騙案，詐團首腦廖姓女子涉嫌在美國向3名被害人進行感情詐騙，不法所得高達1億餘元，刑事局國際科於今年元月在機場逮獲回國過年的廖女，當時廖女身上這只RM 07-02粉色鑲鑽腕錶也被認定是犯罪所得，經廖女同意，檢方予以扣押變價。

本月14日中檢舉行法拍，RM 07-02起拍價為1000萬元，一起標就喊出1200萬元，隨後有4、5人競標，價格很快突破2000、3000萬元，最後由1名身穿白色上衣的年輕男子，喊到3900萬元，並以此價格拍定。會後媒體詢問男子買錶用途？男子低調回應「要自用」，不願多談，拍賣隔日3900萬現金即入帳戶。

▲▼一支RM粉鑽手錶標到3900萬！年輕潮男淡定：我要自己戴。（圖／記者許權毅攝）

▲媒體詢問男子買錶用途，男子低調回應「要自用」。（圖／記者許權毅攝）

RM錶在拍賣會拍得3900萬元高價，不僅媒體爭相報導，也引起民眾議論，有人羨慕男子多金，大嘆「貧窮限制我的想像」，也有人開玩笑，稱男子為詐欺集團派來的，是詐團將贓物買回。

不過，據了解，中檢、台中分署在拍賣會前就已收到風聲，RM官方將會派員到場參與競標，將此錶買回原廠，不過當天並未見到有穿正裝等西裝筆挺的人到場，也沒想到最後是由外貌相當年輕的男子奪標。

記者透過多方管道查出，該名男子身份疑是RM駐台經銷商人員，是由瑞士原廠直接下令，要將此錶拍回。其原因之一，疑是原廠不願此錶被掛上「曾被法拍的錶」的標籤流入外界；其二是為穩住珍稀錶的行情，該錶在會中僅以1000萬元起標，萬一被低價標走，恐大大打壞市場。

根據知名高價碗錶交易平台，這只RM 07-02未有人在販售，但平台估值是驚人的6200多萬元，遠遠高出這次中檢拍賣會的得標價格，可以見得，品牌方的多層顧慮，也是其來有自。

▲▼ 。（圖／截取自Chrono24腕錶交易平台）

▲Chrono24平台對於RM 07-02粉色鑲鑽腕錶的估值是6200多萬元。（圖／截取自Chrono24腕錶交易平台）

另外，記者去電台灣總公司詢問相關訊息，總公司表示，將委由公關公司進一步回應，不過至截稿前未獲回應。
 

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